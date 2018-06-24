جزییات تازه ترین کنسرت «رستاک» در برج میلاد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد مرادی خواننده و نوازنده گروه موسیقی «رستاک» با اشاره به جزییات برگزاری کنسرت این گروه در اواخر تیرماه سال جاری توضیح داد: اولین کنسرت گروه «رستاک» در سال جدید روز ۲۸ تیرماه به میزبانی برج میلاد برگزار می‌شود. این برنامه به همت شرکت «صوت آوای هنر» به مدیریت محمد جلیل‌پور روی صحنه می‌رود. در این کنسرت قطعات آلبوم «بهار» تازه ترین اثر منتشر شده گروه همراه با قطعات منتخب دیگر اجرا می شود.

وی ادامه داد: کنسرت‌های ما به شکلی است که معمولا تعدادی از قطعات قبلی به دلیل خاطره نوستالژیک مخاطب با آنها در رپرتوآر گنجانده می شود. با این حال بخش اصلی کنسرت تیرماه براساس آلبوم «بهار» است و سعی می کنیم تعداد زیادی از قطعات آلبوم جدید را اجرا کنیم. تمرینات ما از چند روز پیش شروع شده و تا شب کنسرت ادامه خواهد داشت، ما این تمرینات را به صورت منظم ادامه می‌دهیم تا بتوانیم کارها را با کیفیت خوبی به کنسرت تهران برسانیم.

مرادی درباره حضور نوازندگان مهمان و همچنین تغییر در ترکیب اعضای گروه اعلام کرد: پیش‌بینی می‌کنم از حضور اساتید موسیقی نواحی در این کنسرت بهره‌مند شویم.

گروه رستاک نسبت به آخرین کنسرتش که مربوط به جشنواره موسیقی فجر سال گذشته است تغییراتی داشته است با این وجود ترکیب و فضای حاکم بر گروهمان طوری است که نمی‌توانیم تغییرات زیادی را در آن لحاظ کنیم. به هر ترتیب هم اکنون در حال بررسی و برنامه‌ریزی روی چگونگی ایجاد تفاوت نسبت به اجراهای گذشته هستیم. چون اعتقاد به اجراهای یکنواخت نداریم و در طی جلسات آینده، سعی می کنیم با یک برنامه‌ریزی دقیق، نه تنها در بخش رپرتوار برنامه، بلکه در سایر بخش‌های نیز متفاوت از قبل باشیم.

این هنرمند درباره تور کنسرت‌های خارجی و داخلی گروه «رستاک» و احتمال تمدید اجرای تهران گفت: معمولاً ما در سال چند اجرای خارجی در برخی فستیوال‌های بین المللی داریم که این موضوع هم اکنون در حال بررسی است. آنچه هم اکنون مهم است تمرکز گروه روی کنسرت تهران بود که پس از آن برای اجراهای تهران نیز برنامه ریزی خواهیم کرد.

این عضو گروه موسیقی «رستاک» در بخش دیگری از صحبت های خود درباره آلبوم جدید این مجموعه موسیقایی توضیح داد: خوشبختانه بازخورد خوبی از مخاطبان بابت این آلبوم دریافت کردیم. این کار کمی پس از عید منتشر شد و ما پیش بینی می‌کردیم که همین موضوع روی میزان استقبال از آلبوم تأثیر بگذارد. اما برخلاف تصور ما خدا را شکر تا این لحظه تهیه آلبوم توسط علاثه مندان از مراکز محصولات فرهنگی خوب بوده است. برخورد و مقایسه این آلبوم با آثار گذشته توسط هنرمندان و مخاطبان برایمان جذاب بود و روی این نکته تأکید داشتند که آلبوم بهار، صمیمی‌تر و متفاوت‌تر از کارهای قبلی است. در آلبوم بهار برای اولین‌بار برخی اعضای گروه نظیر آقایان یاور احمدی‌فر، اکبر اسماعیلی‌پور و مجید پوستی که عضو جدید گروهمان است آواز خواندند. در این آلبوم پنج نفر از اعضای گروه قطعات را می‌خوانند و قرار است در کنسرت تهران نیز به همان شکل کارها را اجرا کنیم.