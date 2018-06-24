کلیه معوقات فرهنگیان بازنشسته تا شهریورماه پرداخت می شود

محمدمهدی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جلسه امروز کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که با حضور نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و بطحایی وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، اظهار داشت: در این جلسه معوقات فرهنگیان مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم کرمان در مجلس ادامه داد: در این جلسه آقای نوبخت اعلام کرد کلیه معوقات بازنشستگان سال ۹۶ تا پایان شهریور ماه سال جاری پرداخت خواهد شد.

وی همچنین از تشکیل کارگروه مشترکی بین کمیسیون آموزش، وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه برای بررسی مشکلات مالی وزارت آموزش و پرورش خبر داد.