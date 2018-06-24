۹هزار میلیارد ریال برای رفع تنش آب شرب درمناطق بحرانی اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت وزیران در جلسه عصر یکشنبه خود به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، با اختصاص مبلغ ۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال اعتبار به منظور رفع تنش آب شرب در مناطق بحرانی کشور موافقت کرد.

دولت این تصمیم را با توجه به دستور رئیس جمهور مبنی بر تخصیص منابع اعتباری برای تأمین آب شرب اضطراری، ارتقای کیفیت و کمک به طرح‌های تأمین آب پایدار شهرها و روستاهای کشور اتخاذ کرد.

موافقت دولت با اختصاص تسهیلات برای خرید تضمینی و توافقی محصولات کشاورزی

دولت با توجه به لزوم تأمین نقدینگی مورد نیاز برای خرید به موقع محصولات کشاورزی و جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی تولیدکنندگان این بخش، مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای خرید تضمینی و توافقی محصولات کشاورزی اختصاص داد.

همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد به منظور تأمین به موقع نقدینگی، مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال به عنوان تنخواه از محل اعتبارات قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران قرار دهد.

شرکت‌های خودروساز از شرایط دریافت تسهیلات در طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل تجاری مستثنی شدند

هیأت وزیران در راستای تکلیف خودروسازان نسبت به واردات قطعات و تولید خودروهای سنگین جهت اجرای طرح جایگزینی و نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل تجاری درون و برون شهری، مصوب کرد شرکت‌های خودروساز و متقاضیان دارای خودروی فرسوده مشمول این طرح از رعایت برخی شروط و تعهدات ناظر به دریافت تسهیلات در طرح مذکور مستثنی شوند.

برنامه زمانی اعمال حدود مجاز آلایندگی موتورسیکلت‌های بنزینی تغییر کرد

دولت با تغییر برنامه زمانی اعمال حداقل حدود مجاز آلایندگی موتورسیکلت‌های بنزینی موافقت کرد.

بر این اساس، حدود مجاز آلایندگی موتورسیکلت برای سال ۱۳۹۷ بنزین یورو ۳ و برای سال ۱۳۹۸ بنزین یورو ۴ و از سال ۱۴۰۰ به بعد مطابق استاندارد روز اتحادیه اروپا خواهد بود.