مجلس باید در خط مقدم جنگ اقتصادی سینه سپر کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی بابایی رییس فراکسیون نمایندگان ولایی نامه ای را خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نوشت.

متن پیام حاجی بابایی بدین شرح است:

جناب آقای دکتر لاریجانی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

با احترام استحضار دارید که، روزهای سختی برمردم عزیز وشهید پرور ایران اسلامی به ویژه اقشار ضعیف وحقوق بگیر، می گذرد، هرروز شاهد ونظاره گر ضعف دیگری در مدیریت خدمت رسانی به مردم هستیم، گرانی های افسارگسیخته، افزایش لحظه ای قیمت سکه و دلار، بی ثباتی و رکورد بازار ،فشار روزافزون اقتصادی بر کارگران وکارمندان و حقوق بگیران و آسیب های ناشی ازآن حاصل این ضعف مدیریتی است،عده ای بر ساحل امن بی دردی نشسته اند و دغدغه مردم ندارند.

اما اگرچه ملت بزرگ ایران، با خدای خود پیمان بسته اند ،که بر آرمان های الهی خود پا فشاری نمایند ودر این راستا در تمام گردنه های تاریخی این نظام تمام قد ایستاده اند و پرصلابت عبورکرده اند، با یاری خدا وباعزم واراده از این مرحله نیز عبور خواهند نمودوداغ عقب نشینی را چونان همیشه بردل دشمنان این مرز وبوم خواهند نهاد.

اما آگاهی حق مسلم مردم است، از این رو باید با مردم صریح وروشن وبی واسطه سخن گفت،به ویژه این مسئولیت درخانه ملت که حضرتعالی مدیریت آن را به عهده دارید، بیش همه عرصه ها ضرورت دارد.،زیرا مردم مجلس را خانه خود می دانند.

تحلیل وضعیت موجود نشان می دهد،علی رغم همه تلاشها ، عملکرد مجلس در این مقطع تاریخی مطلو ب و رضایت بخش نیست ، با این وجود غاطبه مردم چشم امید از خانه خود برنداشته وهمچنان چشم امیدشان به خانه ملت است ، همانگونه که در رهنمود های مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان با زبان روز و کنایه از تیم فوتبال سخن گفتند، و فرمودند، نمایندگان باید برای مردم گل بزنند، تا در صدر جدول (راس امور) بمانند.

این روزها شاهد دستورجلسات ومصوباتی درمجلس هستیم ،که دردی را از مردم دواء نمی کند، یا در این موقعیت در الویت نیستند، نطق های داغ و سخنرانی های آتشین ناظربر دلسوزی برای مردم وجلسات نمادین و معمولی که با حضورنماینده ای از دولت که اهداف آن کاملا روشن و تعریف شده نیست وپاسخگوی نیاز امروز جامعه نمی باشد.

ریاست محترم مجلس امروز با توجه به اعلام جنگ اقتصادی از طرف خزانه داری آمریکا ، هنگامه ،هیچگونه تغافل ،تعلل وتساهل وآینده سازی سیاسی نیست،،زمان ،زمان مقاومت ،ایستادگی،ازخود گذشتگی وایثار برای نظام مقدسی است، که خون صدها هزار شهید وخون دل صدها هزار جانباز وایثارگر وپدرومادر وفرزند شهید ،جوان مردی وغیرت ملت بزرگ ایران رابه ضمانت و پشتوانه خود دارد ، امروز روز عملیات فتح المبین ،خیبر، بیت المقدس والفجرها وکربلای ۴و۵ و.....است.

جناب آقای لاریجانی در این برهه ،نیاز به مدیرانی داریم که بتوانند، مانند هشت سال دوران دفاع مقدس از میدان مین عبورکرده ،معبر را برای ملت بزرگ ایران بگشایند،وفرماندهی این گذرگاه تاریخی ،درمجلس با حضرتعالی است.

ریاست محترم مجلس،اینک زمان شفافیت ،صداقت وپاسخگویی مسئولین به عملکرد خود در مجلس درمقابل موج مطالبات مردمی است.دراین هنگامه حساس ،اگر هوشمندانه، منطبق بر زمان عمل شود، برگ زرینی در کارنامه شما و مجلس رقم خواهد خورد، اما دریغ از زمانی که فرمانده ایفای نقش نکند و در خاکریز عملیات، دشمن صحنه را خالی ببنید،به خدا پناه می برم از لکه تاریکی که بر دامن مجلس بنشیند و هیچ نوری قادر به محوآن نباشد.

رئیس محترم قوه مقننه، امروز باید مجلس در خط مقدم جنگ اقتصادی برخاکریزهای مننطقه عملیاتی سینه سپرکند و به گونه ای عمل نماید، که دولت نیز با مجلس همراه شود، تا مردم امنیت اقتصادی را احساس نمایند، استحضاردارید که این جنگ تمام عیار است ومردان وزنان بادرایت و دلاوری را می طلبد ،که درکنار مردم وبا مردم زندگی کنند .

جناب آقای لاریجانی ،اعتقاد واثق دارم، که نمایندگان ملت ،تمام قد آمادگی حضور در این عرصه امتحان وجهاد را دارند،لذا با این پشتوانه های ارزشمند ، آیا وقت آن نرسیده است که مجلس به جای حمایت های بی چون وچرا واستیضاح های بی فرجام وناامید کننده، وزرای ناکارآمد را، برکنارکند وهمراه وهمگام با اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ، در مساعدت با رئیس جمهورمحترم، وزرایی مردمی ، جهادی ومتعهد به آرمانهای نظام را جایگزین نماید؟

گرچه معتقدم ،در چنین شرایطی نباید دولت را متزلزل نمود، اما رسالت خطیرمجلس ایجاب می کند،که ضمن حمایت از اقدامات درست دولت، به گونه ای عمل نماید، که دولت در مقابل مردم پاسخگوباشد،باید کسانی که بر سفره انقلاب به اشرافی گری و پرخوری عادت نموده اند، با موج تصمیم گیریها وتصمیم سازی های هوشمندانه و جهادی وانقلابی مجلس کنار زده شوند، تا عدالت میوه شیرین این زمان شناسی و بصیرت باشد،باید تلالو انوارعدالت از مجلس آغاز گرددو به تمام نقاط کشور بتابد وحیات و زندگی ونشاط وشادابی را ایجاد نماید، که در شان و شایسته این ملت بزرگ است، بی شک این گامها،آغازی برای یک حرکت مردمی وانقلابی ومنطبق برآرمان های امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری است.

لذا، این وظیفه خطیر و این موقعیت ویژه ایجاب می نماید، جلساتی تخصصی ، کارشناسی،شفاف وهدفمند و طولانی مدت وبا دستورکار روشن ،با حضورروسای قوا،وزراء، نمایندگان و تاثیرگذاران بر اوضاع اقتصادی کشور درخانه ملت تشکیل گردد و نسخه شفابخشی برای دوران کوتاه مدت و میان مدت وبلند مدت پیچیده شود ومردم به صورت مستقیم از طریق صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شاهد ونظاره گراین برنامه ها باشندو خروجی جلسات به شیوه ای کاملا عینی وعلمی ارزیابی شوند و شفاف وبی پرده در اختیار مردم قرارگیرند، در این صورت است که مطالبه رهبر انقلاب ازمجلس، در حرکت یکپارچه و یکدل ناظر به هدف کاهش مشکلات موجود محقق خواهد شد و بی شک خروجی نهایی این حرکت یکپارچه ومنسجم،وحدت ،هماهنگی وتفاهم ملی را برای مردم ایران به ارمغان خواهد داشت.

بی شک کار جهادی، عزم واراده ای جهادگرانه وانقلابی را می طلبد و با شرایط کاروحضور عادی و روزمره ،منجربه حصول نتیجه نخواهد شد، لذا خواهشمند است ،دستور فرمایید، به گونه ای برنامه ریزی شود که، با لغو همه تعطیلات رسمی وغیررسمی و تابستانی مجلس ،با حضور هدفمند نمایندگان ملت ، زمینه تحقق اهداف بهبود وضعیت معیشت واقتصادی را مهیا سازیم .

با دعای خیر

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی

حمیدرضا حاجی بابایی