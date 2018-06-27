اعلام نامزدهای بخش شعر و نقد ادبی جایزه قلم

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر شانزدهمین دوره جایزه قلم زرین درباره اعلام نتایج کاندیداهای گروه شعر کودک و نوجوان جایزه قلم زرین، اعلام کرد: در جلسه نهایی داوری گروه شعر بزرگسال که در محل انجمن قلم و با حضور بنده و سه داور محترم این گروه برگزار شد، طی پنج ساعت بحث و تبادل نظر و جمع بندی امتیازات داوران، از میان کلیه آثار چاپ شده در سال ٩٦ در حوزه شعر کودک و نوجوان، که طبق لیست دریافتی از خانه کتاب حدود ٨٠٠ عنوان کتاب بود، آثار زیر به عنوان کاندیدای دریافت جایزه قلم زرین انتخاب و معرفی شد:

١-یک دختر بی گوشواره؛ سروده شاهین رهنما ؛ انتشارات به نشر

٢- آبان در ترافیک؛ سروده داود لطف الله؛ انتشارات سوره مهر

٣-معنی گنجشک؛ سروده یحیی علوی فرد؛ موسسه دارالحدیث

وجیهه سامانی در ارزیابی داوران این بخش از آثار چاپ شده سال ٩٦ گفت: کتابهای شعر در حوزه کودک و نوجوان هم از لحاظ محتوی و هم کتاب سازی دچار نقاط ضعف زیادی بودند. مخصوصا در حوزه نوجوان که هم کارهای کمتری منتشر شده بود و هم محتوای شعرهای شان را اغلب سرودههایی سرد و تلخ و تاریک شکل می‌داد که نباید از کنار این ها به سادگی گذشت چرا که شعر، زبان زندگیست.

دبیر شانزدهمین دوره جایزه قلم زرین همچنین در مورد بخش نقد ادبی و پژوهش این دوره از جایزه قلم زرین افزود:

در جلسه نهایی داوران این بخش که در محل انجمن قلم برگزار شد، از میان قریب به ١٠٠ عنوان کتاب چاپ شده در این حوزه در سال ٩٦، کتاب های زیر به عنوان کاندیدای این بخش اعلام شد:

١-پژوهشی در ادبیات و اندیشه علمی تخیلی؛ نوشته محمد قصاع؛ نشر باژ

٢-جستارهایی در ادبیات داستانی غرب؛ نوشته کامران پارسی نژاد؛ انتشارات کانون اندیشه جوان

٣-درس گفتارهای نقد ادبی؛ نوشته احمد خاتمی؛ نشر پایا

نکته قابل تامل در این بخش هم کتابهایی بود که توسط داوران جهت بررسی از لیست خانه کتاب انتخاب شد، اما علیرغم پیگیری های زیاد دبیرخانه، متاسفانه در بازار نشر پیدا نشد. عمده این کتابها در تیراژهای بسیار محدود و چند صدتایی و حتی کمتر و به صورت سفارشی به چاپ رسیده و بعد از آن ناشر دیگر اقدامی برای چاپ شان نکرده است.

به گفته دبیر جایزه قلم زرین که مراسم اختتامیه آن روز ١٤ تیر ماه مصادف با روز ملی قلم و با حمایت و مشارکت وزارت ارشاد اسلامی و نهاد کتابخانههای کشور برگزار می‌شود، اعلام کاندیداهای آخرین بخش شانزدهمین دوره جشنواره قلم زرین، یعنی داستان و رمان بزرگسال، طی روزهای آینده اعلام خواهد شد.