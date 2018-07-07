الگوبرداری مقاومت دریمن وفلسطین از یکدیگر/توازن قوا به هم می خورد

خبرگزاری مهر، سرویس بین الملل- فاطمه صالحی: شاید بتوان گفت در دوره کنونی بررسی تحولات مربوط به یمن و فلسطین و مرتبط دانستن آنها با یکدیگر کاملا بیانگر این مسأله باشد که به وجود آمدن تغییر و تحولات استراتژیک در نوع مقاومت این ۲ ملت در برابر شرورترین متجاوزان در واقع نوعی الهام و الگو گرفتن از یکدیگر محسوب می شود چرا که هر ۲ ملت سالها با دست خالی و با کمترین امکانات در برابر متجاوزین و اشغالگرانی ایستادگی کرده اند که از جدیدترین امکانات و تجهیزات نظامی غربی برخوردار هستند.

بررسی تحولات فلسطین و تجاوزات دشمن صهیونیستی علیه فلسطینی ها و هدف قرار دادن مواضع آنها در مناطق مختلف فلسطین نشان می دهد که اتفاق خاصی در نحوه تعامل صهیونیست با مقاومت فلسطین به وجود نیامده و آنچه که طی کمتر از یک ماه گذشته تغییر کرده نحوه واکنش گروه های مقاومت به این تجاوزات است.

اخیرا گروه های مقاومت در فلسطین بعد از وقوع از هرگونه حمله یا تجاوز از سوی دشمن صهیونیستی فورا با شلیک تعداد زیادی موشک، پاسخ درخوری به متجاوزان و اشغالگران می دهند به طوریکه به اذعان خود مقامات صهیونیست این شیوه واکنش و پاسخگویی بیانگر به وجود آمدن معادله جدیدی از مقاومت در فلسطین یعنی شلیک تعداد زیادی موشک به مواضع صهیونیستها به ویژه شهرک های صهیونیست نشین به محض هر گونه حمله از سوی اشغالگران به نوار غزه است به طوریکه پیش از این معمولا پاسخ گروه های مقاومت به حملات صهیونیستها با تأخیر و برنامه ریزی بیشتر صورت می گرفت و به اندازه مرحله کنونی فوری و ناگهانی نبوده است.

فوزی برهوم سخنگوی جنبش حماس نیز با صحه گذاشتن بر روی این مسأله تاکید کرد که نیروهای مقاومت فلسطین قواعد درگیری با رژیم صهیونیستی را تعیین خواهند کرد و موشک پاسخ موشک است. مقاومت هرگز به اشغالگران اسرائیلی اجازه نخواد داد معادله جدیدی را به ملت فلسطین تحمیل کند بلکه این مقاومت فلسطین است که قواعد درگیری را تعیین خواهد کرد.

موشک پاسخ موشک؛ چه در فلسطین چه در یمن

به وجود آمدن معادله جدید در میان نحوه واکنش گروه های مقاومت فلسطین را می توان با پاسخ موشکی گروه های مقاومت در یمن علیه ائتلاف متجاوز عربستان مقایسه کرد به طوریکه نیروهای یمنی وابسته به انصارالله طی سال جدید وارد مرحله جدیدی از واکنش و پاسخ موشکی به حملات ائتلاف متجاوز سعودی شده اند. فرودگاه های عربستان نقطه آغاز این مرحله جدید موشکی را در فروردین ماه گذشته کاملا به یاد دارند.

موشکهای بالستیک انصارالله یمن در نخستین ساعات بامدادی با اصابت به اهداف از پیش تعیین شده در خاک عربستان خواب را از چشمان سرکردگان ائتلاف متجاوز عربی علیه یمن ربود. صدای انفجارهای مهیب لرزه بر اندام متجاوزینی انداخت که فکر نمی کردند نیروهای انصارالله بتوانند تا این حد پیش رفته و اهداف سعودی را با موشکهای بالستیک خود آماج حمله قرار دهند. یگان موشکی یمن اعلام کرد که در راستای وفای به وعده رهبر جنبش انصارالله، چندین موشک بالستیک به اهدافی در عربستان شلیک کرده است.

بنا بر گزارش ها موشکهای شلیک شده از نوع برکان اچ ۲ و هدف آنها فرودگاه بین‌المللی ملک خالد شهر ریاض، فرودگاه ابها در عسیر و فرودگاه جیزان و مناطقی در جنوب عربستان بوده است. در واقع این تحول محسوس در نوع حمله نیروهای یمنی که عربستان را موشک باران کرد تنها چند ساعت بعد از سخنرانی عبدالملک الحوثی، رهبر انصارالله یمن نشان از تبعیت و حمایت کامل این نیروها از رهبران و هم چنین افزایش توان موشکی آنها طی دوره کنونی در مقایسه با دوره های قبل دارد.

الحوثی در سخنرانی خود به مناسبت چهارمین سالروز تجاوز عربستان سعودی به این کشور ائتلاف متجاوز سعودی را به حملات بیشتر تهدید کرده بود و این حمله موشکی انصارالله در واقع تحقق وعده الحوثی به شمار می آمد.

یمنی ها دایره حملات خود را تنها به خاک عربستان محدود نکرده بلکه با افزایش توان رزمی و موشکی خود اعلام کرده اند که اهداف استراتژیک امارات و یا سودان و دیگر کشورهای عضو ائتلاف متجاوز سعودی در تیر رس این موشکها قرار دارد و هر لحظه امکان حمله به آنها فراهم است.

محمد عبدالسلام سخنگوی جنبش انصارالله یمن به تازگی با اشاره به ارتباط مقاومت یمن با مقاومت فلسطین تاکیده کرده است که مقاومت مردم این کشور در برابر ائتلاف متجاوز عربستان تأثیر استراتژیک مثبتی بر روی تمام منطقه خواهد داشت.

مقاومت یمن در رویارویی با خطرناک ترین ائتلافی که تمام شرورهای جهان را در خود جای داده تأثیر استراتژیک مثبتی بر روی تمام منطقه خواهد گذاشت. این مسأله بر روی تمام منطقه و نه یک کشور خاص به ویژه بر روی مسأله فلسطین تأثیر گذار است.

ناکارآمدی تجهیزات نظامی؛ نقطه مشترک دشمن صهیونیستی و سعودی

نکته مشترک دشمنان این دو ملت یعنی رژیم صهیونیستی و ائتلاف متجاوز سعودی در واقع این است که هر دو گروه اشغالگر در رویارویی با حملات موشکی و راکتی مقاومت فلسطین و یمن عاجز هستند. با وجود آنکه عربستان هزینه هنگفتی برای خرید سامانه آمریکایی پاتریوت پرداخت کرده اما این سامانه با وجود ادعای مقامات سعودی از دفع تمام حملات موشکی مقاومت یمن به خاک عربستان عاجز بوده است.

تصاویر و ویدئوهای منتشرشده از سوی یمنی ها در خصوص حملات موشکی به خاک عربستان ادعای ریاض درباره خنثی کردن این حملات را کاملا زیر سؤال می برد. به ویژه آنکه بعد از ناکارآمدی این سامانه عربستان به دنبال خرید سامانه دفاع موشکی اس۴۰۰ روسیه بوده و یک توافق نیز در این زمینه با طرف روسی به امضا رسانده است.

این مسأله در خصوص رژیم صهیونیستی نیز صدق می کند. سامانه دفاع موشکی «گنبد آهنین» که مقامات صهیونیست مانور رسانه ای گسترده ای را برروی آن انجام داده و شهرک نشینان را مطمئن کرده اند که با وجود این سامانه هیچ راکت و موشکی به این شهرک ها اصابت نخواهد کرد نیز ناکارآمدی خود را بارها ثابت کرده به ویژه آنکه در دوره اخیر، موشک باران شهرک های صهیونیستی توسط گروه های مقاومت فلسطین و فرار ساکنان آنها به پناهگاه ها بیش از پیش ناتوانی این سامانه را آشکار کرده است.

در نهایت می توان گفت که مقاومت در منطقه خاورمیانه وارد مرحله جدیدی از تحول و پیشرفت شده است به طوریکه ملتها در این منطقه بسیار حساس که از دیرباز محل طمع کشورهای مستکبر بوده با تکیه بر خود و تواناییهایشان تمام معادلات و موازنه قوا با دشمنان تا بن دندان مسلح را تغییر داده اند.