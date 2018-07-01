محمد خرمگاه در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص عملکرد تیم ملی در جام جهانی گفت: من قبل از شروع بازی های ایران هم گفته بودم که ما می توانیم با ۴ امتیاز صعود کنیم اما بدشانس بودیم و اگر یک امتیاز دیگر به دست می آوردیم الان تیم ما جزو صعودکنندگان به دور بعد بود.

وی تاکید کرد: ما با اینکه صعود نکردیم اما چیزی را از دست ندادیم و توانستیم بازی های قابل قبولی را هم در جام جهانی انجام دهیم. کی روش بذری را پاشیده بود که بعد از هفت سال ثمره آن را دید و همه دیدند که فوتبال ایران بی دلیل نیست که در آسیا حرف اول را می زند.

بازیکن پیشین تیم ملی خاطرنشان کرد: به دلیل نداشتن بازی های تدارکاتی با تیم های بزرگ در ۲۰ دقیقه ابتدایی برابر مراکش شرایط خوبی نداشتیم اما رفته رفته توانستیم بر بازی مسلط شده و در ثانیه های پایانی به پیروزی دست پیدا کنیم. در مقابل اسپانیا نیز بازی قابل قبولی به نمایش گذاشتیم و شاید هیچ کس فکر نمی کرد که ایران بتواند مقابل قهرمان جهان این چنین بازی زیبایی از خود به نمایش بگذارد.

خرمگاه در ادامه تاکید کرد: مقابل پرتغال فوق العاده بودیم و اگر داور کم لطفی نمی کرد و یک پنالتی دیگر برای ما می گرفت مطمئنا الان به دور دوم صعود کرده بودیم و حرف های بسیاری برای گفتن داشتیم.

وی خاطرنشان کرد: برخی ها از کی روش بابت بازی دفاعی اش مقابل حریفان انتقاد می کنند اما من اعتقاد دارم دفاع کردن هم جزیی از فوتبال و کارهای تاکتیکی است و اینکه ما توانستیم یک دفاع منطقی را مقابل حریفان مان انجام دهیم نشان دهنده آن است که تمرینات منظمی را انجام دادیم و برای هر بازی برنامه خاصی داشته ایم.

بازیکن پیشین تیم ملی در خصوص صحبت هایی مبنی بر اینکه رفتن کی روش از ایران گفت: باید واقع بین باشیم، سرمربی تیم ملی برای فوتبال ما زحمات زیادی کشیده و توانسته افتخارات خوبی را کسب کند او از بازیکنانی استفاده کرده که همگی در اروپا بودند، اگرچه برخی ها در این خصوص از او ایراد می گرفتند اما او به نفراتی اطمینان کرد که حرفه ای بازی می کنند و حرفه ای زندگی می کنند و برابر بازیکنان بزرگ بازی کرده و از تجربه بالایی برخوردارند. بنابراین معتقدم او همچنان باید سکان هدایت تیم ملی را برعهده داشته باشد تا بتوانیم در جام ملت های آسیا هم موفق باشیم.

خرمگاه در خصوص اختلافات این روزهای کی روش و برانکو گفت: این کار واقعا پسندیده نیست و امیدوارم مسئولین اجازه ندهند این موضوع ادامه پیدا کند، کی روش سرمربی تیم ملی است، چهره شناخته شده دارد و برانکو هم مربی قابل اعتماد و متشخصی است و این رفتار از این دو بعید است و امیدوارم یک آشتی ملی در فوتبال ما به وجود بیاید تا این دو دیگر با یکدیگر درگیری لفظی پیدا نکنند.

وی در خصوص خداحافظی قوچان نژاد و سردار آزمون گفت: هر دو این بازیکنان زحمات زیادی برای فوتبال کشیدند اما اینکه با چه تفکری قصد خداحافظی از تیم ملی را دارند به خودشان مربوط است، تا آنجایی که من می دانم آزمون به خاطر انتقاداتی که از او شد قصد خداحافظی دارد و قوچان نژاد هم به خاطر بازی نکردن در تیم ملی. ولی امیدوارم با این دو صحبت شود تا تصمیم شان در خصوص خداحافظی تغییر کند.

بازیکن پیشین تیم ملی در پایان و در پاسخ به این سوال که بهترین بازیکن ایران در جام جهانی چه کسی بود، گفت: همه بازیکنان تیم ملی جزو بهترین ها بودند، تلاش کردند، زحمت کشیدند و توانستند در یک کار گروهی فوتبال زیبایی را ارائه دهند بنابراین نام هیچ کس را نمی آورم و اعتقاد دارم تیم ملی ایران بهترین بود.