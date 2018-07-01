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۱۰ تیر ۱۳۹۷، ۸:۲۳

حاجی بابایی عنوان کرد:

آغاز عملیات اجرایی بهسازی روستای گردشگری «خاکو» درهمدان

آغاز عملیات اجرایی بهسازی روستای گردشگری «خاکو» درهمدان

همدان - نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی از آغاز عملیات اجرایی بهسازی روستای گردشگری «خاکو» در همدان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی عصر شنبه در بازدید از منطقه گردشگری خاکو با تاکید بر اهمیت گردشگری روستایی در برنامه های توسعه ای کلانشهر همدان گفت: ظرفیت های روستایی همدان این فرصت را ایجاد کرده است.

وی برنامه ریزی برای توسعه گردشگری روستایی با هدف توسعه کسب و کارهای محلی، اشتغال پایدار جوانان روستایی، حفظ وانتقال میراث فرهنگی و بومی و تلاش برای ماندگاری روستائیان در روستاها را از اهداف این اقدام برشمرد و گفت: توسعه گردشگری روستایی به درک زیبایی ها و در نهایت افزایش سطح درآمد ناخالص ملی کمک می کند.

وی افزود: در این راستا بهسازی روستاهای گردشگری در دستور کار قرار گرفت که بهسازی بافت ارزشمند روستایی «خاکو» در این برنامه قرار دارد.

حاجی بابایی اظهار داشت: پروژه بهسازی روستای خاکو با اعتباری افزون بر ۶۲۵ میلیون تومان از منابع اعتباری ملی، از سوی بنیاد مسکن تامین و آغاز شده است.

وی بیان داشت: کف سازی معابر، جداره آجری و سنگی و خشتی با حفظ و احیای بافت ارزشمند روستا و مبلمان روستایی و ساماندهی ورودی های روستا از این جمله اقدامات مدنظر است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همدان با عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران که زمینه انتخاب این شهر، به عنوان پایتخت گردشگری آسیا را فراهم کرده و میزبانی اجلاس وزیران جهانگردی کشورهای آسیایی و اجلاس دوره ای سازمان جهانی گردشگری UNWTO را به همدان داده نشان از ظرفیت های موجود است و میزبانی رویدادهای ۲۰۱۸ فرصت ارزشمندی برای توسعه کلانشهر همدان را فراهم کرده است.

وی گفت: همدان ظرفیت محوریت گردشگری منطقه را داراست و سرمایه گذاری در این حوزه علاوه بر تولید ثروت و منافع اقتصادی با عنوان صادرات پنهان، زمینه های توسعه اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی را نیز ایجاد می کند.

کد مطلب 4335019

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