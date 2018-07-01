به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی سرانجام فهرست آن دسته از دریافت کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهایی که توسط وزارت صنعت مشخص شده است، را منتشر کرد.

البته این فهرست، اسامی کامل دریافت کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی نیست و ناقص می باشد.

با این حال نکته جالب توجه و ورزشی این لیست، حضور موسسه ورزشی البدر بندرکنگ است که این موسسه هم دلار ۴۲۰۰ تومانی برای وارد کردن تایر خودرو سواری و تایر کامیون و اتوبوس دریافت کرده است.

این موسسه برای تایر خودرو سواری معادل ۱ میلیون و ۶۸۲ هزار و ۶۸۹ یورو از بانک مرکزی گرفته است. موسسه البدر همچنین مبلغ ۵۱۰ هزار و ۳۳۶ یورو از بانک مرکزی و ۲۰۶ هزار و ۷۰۴ یورو از سامانه الکترونیکی نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) برای تایر اتوبوس و کامیون دریافتی داشته است.

تیم البدر بندرکنگ سال ۱۳۹۳ حضوری جنجالی در لیگ دسته اول فوتبال داشت و حتی به خاطر اتهام تبانی با تیم مهر کرج، ۶ امتیاز از این تیم کسر شد و در نهایت به لیگ دسته دوم سقوط کرد.