«دهکده پرملال» امین فقیری مستند شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «دهکده پرملال» عنوان مستند جدید همایون امامی است که با موضوع زندگی و آثار امین فقیری نویسنده شیرازی ساخته شده است. ساخت این فیلم مستند از فروردینماه ۱۳۹۲ آغاز شده و پس از یک وقفه، تا دو ماه آینده آماده نمایش میشود.
همایون امامی درباره این مستند ۳۳ دقیقهای که با بودجه شخصی، مشارکت عوامل و حمایت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ساخته شده است، گفت: امین فقیری جزو اولین افرادی محسوب میشود که دوران سربازی خود را به عنوان سپاه دانش در روستاها میگذراند. او در برابر واقعیتی قرار میگیرد که تکانش میدهد و آن اختلاف فرهنگی- اجتماعی میان روستا و شهر است. تصورات او از روستا تغییر میکند و تصمیم میگیرد دراینباره بنویسد و این تفاوت فاحش را از طریق داستان با مردم شهرها در میان بگذارد. حاصل کتابی به نام «دهکده پرملال» میشود که نخستین بار در اسفند سال ۱۳۴۷ منتشر شده و به فاصله کوتاهی به چاپهای دوم و سوم میرسد.
وی افزود: منوچهر شفیانی، ابوالقاسم فقیری، امین فقیری و بهرام حیدری جریانی را به راه میاندازند که در سیر داستاننویسی ایران به «ادبیات سپاهی» معروف است؛ داستانهایی که پیرامون روستا و مسایل و مشکلات فرهنگی و اقتصادی آن است.
این مستندساز با تاکید بر این که مستند «دهکده پرملال» تلاش دارد میان زندگی فردی و خانوادگی امین فقیری از یک سو و شرایط اجتماعی پیرامونش از سویی دیگر ارتباطی بیابد، تصریح کرد: در این فیلم به زندگی امین فقیری و زمینههای گرایش و سبک وی در داستاننویسی و شماری از آثار او، از جمله نمایشنامههایش هم میپردازیم.
امامی درباره مراحل ساخت این مستند توضیح داد: فیلمبرداری «دهکده پرملال» طی ده روز در فروردین ۱۳۹۲ در شیراز انجام شده و در آن از صدرا ذوالریاستین، منصور اوجی، ابوتراب خسروی، ابوالقاسم فقیری، عبدالرحمان مجاهد نقی و همسر امین فقیری خواستهام دربارهی وی نظرهایشان را مطرح کنند.
عوامل تولید مستند «دهکده پرملال» عبارتند از نویسنده، کارگردان و تهیهکننده: همایون امامی، فیلمبردار: فرید صداقت، مدیر تولید و صدابردار: سعید کشاورزی، صداگذار: آرش اسحاقی، تصحیح رنگ و نور: رضا تیموری.
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