تحویل۲۰۰ واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی مناطق زلزله زده

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامی رئیس سازمان بسیج سازندگی گفت: از همان اوایل زلزله کرمانشاه خدمات بسیجیان جهادگر در عرصه های عمرانی، فرهنگی، پزشکی، صنعتی و کشاورزی شروع و تا اکنون ادامه داشته است.

وی افزود: صبح فردا به همت جهادگران سازمان بسیج، سازمان بهزیستی و بنیاد مسکن مقرر است ۲۰۰ واحد مسکونی از ۳۱۴ واحد در حال ساخت به مددجویان بهزیستی تحویل شود.

رئیس سازمان بسیج سازندگی ادامه داد: این برنامه با حضور رئیس سازمان بسیج مستضعفین و جمعی از مسئولین کشوری و لشکری، خانواده معزز شهدا و جهادگران بسیجی برگزار و تمامی ۲۰۰ واحد مسکونی تحویل مددجویان بهزیستی خواهد شد.