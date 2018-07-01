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۱۰ تیر ۱۳۹۷، ۱۲:۴۲

سردار غلامی خبرداد:

تحویل۲۰۰ واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی مناطق زلزله زده

تحویل۲۰۰ واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی مناطق زلزله زده

رئیس سازمان بسیج سازندگی گفت: با حضور رئیس سازمان بسیج مستضعفین ۲۰۰ واحد مسکونی مددجویان بهزیستی افتتاح و تحویل هموطنان کرمانشاهی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامی رئیس سازمان بسیج سازندگی گفت: از همان اوایل زلزله کرمانشاه خدمات بسیجیان جهادگر در عرصه های عمرانی، فرهنگی، پزشکی، صنعتی و کشاورزی شروع و تا اکنون ادامه داشته است.

وی افزود: صبح فردا به همت جهادگران سازمان بسیج، سازمان بهزیستی و بنیاد مسکن مقرر است ۲۰۰ واحد مسکونی از ۳۱۴ واحد در حال ساخت به مددجویان بهزیستی تحویل شود.

رئیس سازمان بسیج سازندگی ادامه داد: این برنامه با حضور رئیس سازمان بسیج مستضعفین و جمعی از مسئولین کشوری و لشکری، خانواده معزز شهدا و جهادگران بسیجی برگزار و تمامی ۲۰۰ واحد مسکونی تحویل مددجویان بهزیستی خواهد شد.

کد مطلب 4335367
هادی رضایی

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