ایجاد زمینه برای ظهور فساد اقتصادی درکشور و مقابله با آن هنر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان صبح امروز چهار شنبه در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به توطئه های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: آمریکایی ها از هیچ تلاشی برای اینکه جمهوری اسلامی بر زمین بخورد دریغ نکرده اند و حتی برای رسیدن به اهداف زیاده خواهانه خود شبانه روز تلاش می کنند.

وی افزود: در شرایطی که امروز شاهد آن هستیم لازم است تا جنگ اقتصادی اعلام شود و سپس در این برهه قوای قضائیه، مقننه و مجریه به جهت در امان ماندن مردم تلاش و کوشش مضاعفی داشته باشند.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در شرایط فعلی در فراز جدید تاریخی قرار گرفته است، گفت: هیچ نباید در این زمان منتظر باشد که خودمان چه زمانی زمین خواهیم خورد بلکه بایستی پیش از هر واقعه ای راهی برای برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور پیدا کنیم.

حمایت از تولید داخلی راهی برای گذر از پیچ تند مشکلات اقتصادی است

پزشکیان بر لزوم توجه به رونق بخشی به تولید و تولید داخلی در کشور تاکید کرد و گفت: حمایت از تولید داخلی و توجه ویژه به آن یکی از راهکارهای اصولی برای گذر از پیچ تند مشکلات اقتصادی است.

وی با تاکید بر اینکه ورود جدی قوه قضائیه به بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز می تواند در بهبود وضعیت اقتصادی کشور موثر باشد، یادآور شد: ضمن این که انتظار می رود دستگاه قضایی در مقابله با رانت خواری قاطعانه برخورد کند بلکه باید با کسانی که امنیت اقتصادی کشور را مختل می کنند برخورد شدیدی صورت گیرد.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در هر شرایط نباید اجازه داده شود تا افرادی به خاطر منافع شخصی خود در یک روز هزاران سکه خریداری کرده و فضای اقتصادی را ملتهب و آرامش روانی مردم را خدشه دار کنند.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه اگر از مفاسد اقتصادی پیگیری کنیم می تواند عاملی برای ثبات اقتصادی کشور باشد، خاطرنشان کرد: ایجاد زمینه برای ظهور فساد اقتصادی در کشور و مقابله با آن هنر نیست زمانی می توان در مبارزه با فساد اقتصادی موفق بود که پیش از وقوع از آن با راهکارهای مناسب پیشگیری کنیم.