حمایت ٣٧ هزار میلیارد ریالی بانک صادرات از کالای ایرانی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از بانک صادرات ایران، این بانک علاوه بر اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط و اهتمام ویژه به حمایت از مشاغل خانگی با پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه، طی ١٥ ماه منتهی به پایان خرداد ٩٧، با پرداخت بالغ بر ٣٦ هزار و ٤٢٦ میلیارد ریال تسهیلات خرید کالای مصرفی با دوام تولید داخل، نقش برجسته ای در بالا بردن تقاضای کالای داخلی و ثبات اشتغال در واحدهای تولیدی ملی داشته است.

این بانک همچنین با پرداخت بیش از ٤ هزار و ٤١٦ میلیارد ریال تسهیلات در سال ٩٦ به بخش صادرات، ارزش افزوده فراوانی را برای صادرکنندگان فراهم کرده است.

همچنین حمایت بانک صادرات ایران از برنامه توانمندسازی صنایع داخلی با پرداخت ١٢٧٠ فقره تسهیلات حمایتی به ارزش نزدیک به ١٤ هزار و ٢٦٧ میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط از ابتدای سال ٩٦ تا پایان اردیبهشت ٩٧، زمینه ساز پایداری و ایجاد شغل در بازار کار کشور شده که همراستا با آن، اعطای تسهیلات با هدف بالا بردن قدرت خرید مردم و افزایش استقبال از تولیدات داخلی به ویژه در سال حمایت از کالای ایرانی همچنان در دستور کار بانک صادرات ایران است.

این بانک در راستای حمایت از اقشارکم درآمدجامعه از ابتدای سال گذشته تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری موفق به پرداخت ١٢ هزار و ٩٧٥ فقره وام قرض الحسنه اشتغالزایی و مشاغل خانگی به ارزش هزار و ٧٦٣ میلیارد ریال شده است که این اقدام موثر بانک تقدیر و تحسین مسئولان نهادهای متولی از جمله کمیته امداد امام خمینی(ره) را به دنبال داشته است.