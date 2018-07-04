طرح حمایت از مصرف محصولات ایرانی در دستور کار نمایندگان مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش و پس از حدود یک ساعت جلسه غیرعلنی برای بررسی طرح فوریتی حمایت از اقتصاد ملی در جهت مقابله با اقدامات خصمانه آمریکا علیه ملت ایران به ریاست علی لاریجانی و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد.

محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی که طبق اعلام هیأت رئیسه به جلسه غیرعلنی مجلس دعوت شده بود، در این جلسه حضور نیافت.

دستور کار جلسه علنی به شرح زیر است:

۱ـ گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مورد طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم و طرح حمایت از فرهنگ مصرف محصولات ایرانی

۲ـ گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد لایحه حفاظت از خاک

۳ـ ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون قضایی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

۴ـ بررسی طرح یک فوریتی جامع توسعه و عمران روستایی

۵ـ بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس مبنی بر تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی.