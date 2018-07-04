جلسه نقد و بررسی کتاب «به سپیدی یک رویا » در بهارستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه نقد و بررسی کتاب «به سپیدی یک رویا » پیش از ظهر چهارشنبه با حضور فاطمه سلیمانی، نویسنده کتاب، اکبر قاسم خانی منتقد اثر و جمعی از کتابداران و اعضای کتابخانه ها در کتابخانه «خاتم الانبیاء» بهارستان برگزار شد.

سلیمانی در خصوص تشریح کتاب «به سپیدی یک رویا » گفت: این کتاب با موضوع شرح حال زندگی حضرت معصومه است که به منظور ارتقا فرهنگ دینی و مذهبی با حضور کتابداران و نویسندگان مورد نقد و بررسی واقع شده است.

وی کتاب «به سپیدی یک رویا » را از جمله اثرات فاخر خود دانست و اعلام کرد: این اثر موفق شده است به جشنواره رضوی راه پیدا کند.

نویسنده کتاب «به سپیدی یک رویا » دلایل نام گذاری این کتاب با این عنوان را توجه به داستان حضرت معصومه دانست و بیان داشت: رویا پردازی هایی که در این اثر شده علت نام گذاری این کتاب با این عنوان است.

سلیمانی از آثار دیگر خود «خاکستری یک کابوس» و «رد سرخ جا مانده بر فنجان» را نام برد و گفت: موضوع این ۲ اثر حول مسائل اجتماعی و دفاع مقدس است.

وی در معرفی بیشتر خود اظهار داشت: با توجه به علاقه ای که از کودکی به نویسندگی داشته ام به نوشتن رمان و دلنوشته مشغول شدم تا این در سال ۸۹ با آشنایی با یکی از انتشارات و استقبالی که از آثارم شد بیشتر به این هنر علاقه مند شده و طی تلاش های شبانه روزی اولین اثر من با «خاکستری یک کابوس» با موضوع اجتماعی به چاپ رسید.

گفتنی است که در این جلسه خوانندگان کتاب به انتقاد از این کتاب پرداختند و یکی از محاسن این کتاب را احساسی بیان کردن داستان دانستند و از عمده انتقادات به این اثر عدم وجود فهرست و مقدمه اعلام شد و از این لحاظ که کتاب مذکور در قالب رمان نوشته شده عدم وجود فهرست برای آن قابل توجیه بود.