۷۶ هزار تن کالا از استان سمنان صادر شد/ واردات کالا از ۱۵ کشور

علی سعد الدین در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه طی سه‌ماهه سال جاری ۷۶هزار و ۱۴۸ تن کالا از استان سمنان به کشورهای مختلف صادرشده است، ابراز داشت: ارزش این کالاها ۳۷ میلیون و ۳۹۴ هزار دلار را شامل می‌شود.

وی افزود: هیدروکربن سبک، کولرآبی، سرب تصفیه نشده، پودر لباسشویی، قاشق چنگال یکبار مصرف، کابل زمینی، روغن دنده، سود سوزآور، نمک خوراکی، کرک بزی و سدیم لوریل سولفات عمده ترین کالاهای صادراتی استان را تشکیل می‌دهند.

مدیر کل گمرک استان سمنان بابیان اینکه متوسط ارزش دلاری هر تن کالای صادراتی ۴۹۱ دلار است، ابراز داشت: کالاهای صادراتی استان به ۳۰ کشور دنیا از جمله افغانستان، پاکستان، امارات متحده عربی، ترکیه، هنگ کنگ، عراق، پاکستان ارمنستان، هند، کره و غیره ارسال‌شده است.

سعد الدین بابیان اینکه طی سه‌ماهه نخست سال جاری میزان چهار هزار و ۷۱۰ تن کالا به ارزش ۹ میلیون و ۷۵۱هزار دلار از کرگ ترخیص شده است، تصریح کرد: عمده کالاهای وارداتی شامل ماشین آلات خط تولید، و اجزا، و قطعات آن‌ها مواد اولیه کارخانه‌ها مانند پنبه شانه نزده، ورق و نوار نازک آلومینیم به ضخامت هفت میکرون، هادی های برقی قطعات منفصله برای تولید اتوموبیل، روغن ترانسفورماتور و ... است

وی بابیان اینکه متوسط ارزش دلاری هر تن کالای وارداتی دو هزار و ۷۰دلار است، افزود: واردات کالا از ۱۵ کشور جهان از قبیل ترکیه، بلژیک، چین، آلمان، ازبکستان، ایتالیا، مجارستان، تایوان، امارات متحده عربی، فرانسه، کره انجام‌شده است.