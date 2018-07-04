۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۳:۰۳

احمدی‌افزادی از دانشکده خبر رفت

محمود احمدی‌افزادی از ریاست دانشکده خبر استعفا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمدی افزادی مهرماه ۹۲ برای دومین بار به عنوان رئیس  دانشکده خبر (وابسته به خبرگزاری جمهوری اسلامی) منصوب شده بود.

وی که طی سال‌های ۸۵ و ۸۶ هم یک دوره کوتاه مسئولیت این دانشکده را بر عهده داشت، در روزهای اخیر استعفای خود را از این سمت اعلام کرده است.

سیدضیا هاشمی مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ضمن پذیرش این استعفا، محمدعلی ذکریایی را به عنوان سرپرست دانشکده خبر معرفی کرده است.

دانشکده خبر در سال ۱۳۷۶ فعالیت خود را آغاز کرد و ذکریایی دهمین فردی است که مسئولیت اداره آن را بر عهده می‌گیرد.

