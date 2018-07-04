«مهدی گلشنی» از اول مرداد بازنشسته می شود

محمود فتوحی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ابلاغ حکم بازنشستگی دکتر مهدی گلشنی عضو هیات علمی این دانشگاه گفت: دکتر گلشنی هنوز بازنشسته نشده اند، ولی از اول مرداد ماه بازنشسته می شوند.

وی ادامه داد: این بازنشستگی هم طبق قوانین و مقرراتی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری مشخص کرده و قانون برای همه اجرا می شود.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف در پاسخ به این سئوال که گفته می شود دلیل بازنشستگی دکتر گلشنی به خاطر سخنرانی تندی بود که در دانشگاه شریف داشت، افزود: هیچ ارتباطی به آن سخنرانی ندارد، در دانشگاه همه اساتید و همه افراد آزاد هستند که حرف خود را بزنند ما از حرفی که همکاران محترم می زنند استقبال می کنیم.

وی افزود: هیچ مشکلی دراین زمینه وجود ندارد به ویژه فرد پیشکسوتی مانند دکتر گلشنی. کاملا صحبت های وی را مد نظر قرار می دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، اعلام شده است که حکم بازنشستگی دکتر مهدی گلشنی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف به وی ابلاغ شده است.