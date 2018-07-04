به گزارش خبرگزاری مهر، عباس الیاسی سرپرست باشگاه تراکتورسازی ظهر امروز طی حکمی یونس باهنر را به عنوان مدیر آکادمی فوتبال باشگاه تراکتورسازی منصوب کرد.
یونس باهنر از مربیان بومی تبریز سابقه ۷ سال پوشیدن پیراهن تیم تراکتورسازی را در کارنامه دارد که ۴ سال کاپیتان این تیم هم بوده است.
بازی در تیمهای پرسپولیس، گسترش فولاد و ماشینسازی جزو دیگر سوابق بازیگری باهنر میباشد.
وی دارای مدرک کارشناسی تربیت بدنی و مدرک مربیگری A آسیا است که در تیمهای تراکتورسازی، گسترش فولاد، ماشین سازی، سیاهجامگان مشهد و شهرداری تبریز مربیگری کرده است.
نظر شما