به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان امروز در نشست خبری مشترک با صدراعظم اتریش اظهار داشت: مذاکرات بسیار مفیدی راجع به برجام، روابط دو جانبه و منطقه ای با هم داشتیم. اراده دو کشور ایران و اتریش بر این است که تبادلات تجاری، اقتصادی، فرهنگی، عملی و توریستی را بتوانیم ادامه داده و بتوانیم در زمینه مسائل بانکی و مالی راه حل مناسبی پیدا کنیم تا لطمه ای به روند روابط اقتصادی و تجاری ما وارد نشود.

وی افزود: امیدواریم بتوانیم در سال ۲۰۱۸ مانند سال ۲۰۱۷ و حتی بیشتر از ادامه دهیم. این وابسته به تلاش های دو دولت دارد که امیدواریم در این زمینه هر دو طرف موفق باشیم. بعدازظهر همراه با آقای صدراعظم، با کارآفرینان و صاحبان صنایع اتریش و ایران دیدار خواهیم داشت.

روحانی با اشاره به برجام گفت: درباره برجام نظرات ما کاملا یکی استو ما معتقدیم برجام دستاوردی مفید برای همه طرف ها و محصول منطق و دیپلماسی در پی ماه ها تلاش بوده است. امروز هر دو ما متفق هستیم که هر دو تلاش کنیماین توافق باقی بماند. هم نظر هستیم که کار آمریکا در خروج از برجام، خلاف قانون و تعهدات بین المللی و به ضرر خود آمریکا و همه کشورها بوده است.

رئیس جمهور تاکید کرد: خروج آمریکا از برجام به نفع هیچ کسی نیست؛ حتی آن یکی دو کشور کوچکی که از آمریکا حمایت می کنند، آن ها هم در این زمینه اشتباه می کنند. بقای ایران در برجام تا زمانی است که ما احساس کنیم به طور کامل از منافع این توافق برخوردار خواهیم بود.

روحانی گفت: ما تبعات مثبت این توافق و تبعات منفی نبود توافق را می دانیم. مردم ما راه حل خود را همواره بر اساس مصالح و منافع خود انتخاب می کنند و ما به عنوان دولت و نماینده مردم، به آنچه نظر مردم باشد، عمل خواهیم کرد.

وی درباره مذاکرات دو طرف درباره بحران یمن اظهار داشت: راجع به یمن و فشاری که بر مردم این کشوروجود دارد. ما امروز با چهار کشور اروپایی درباره یمن در حال مذاکره هستیم. علاقه مند هستیم که مردم یمن از این فشار آزاد شوند؛ راه حلش این است که به عربستان کمک نشود و عربستان احساس کند که راهی جز صلح، پیش رویش نیست و همه باور کنند که راه حل یمن، راه حل سیاسی و مذاکره یمنی با یمنی است.

روحانی گفت: موضوع سوریه مورد علاقه دو طرف بود. ما درباره روند آستانه و گفتگوهایی که ایران و روسیه و ترکیه با هم دارند، صحبت کردیم. ما علی رغم حمایت هایی که آمریکا و اسرائیل از داعش کردند، در قدم اول موفق بودیم و توانستیم داعش را شکست دهیم و امروز نسبت به بقیه تروریست ها هم در کنار ملت و دولت سوریه راه خود را ادامه خواهیم داد تا هم تروریست ها در سوریه از بین بروند و هم اینکه حامیان آن ها از جمله اسرائیل به طور کامل ناامید شوند.

وی تصریح کرد: برخی کشورهای اروپایی بدهکاری تاریخی به یهودی ها دارند که البته این مساله به ما ارتباطی ندارد. یهود نسبت به ایران بدهکار است. ما ایرانی ها منجی یهودیان در بابل بودیم و آن ها همیشه مدیون ایران و ایرانی هستند. ما با یهودی‌های جهان روابط بسیار خوب و نزدیکی داریم اما صهیونیست ها گروه اشغالگر و ظالمی هستند که به مردم ظلم می کنند. این رژیم مردم غزه را در محاصره دارد، از داعش حمایت و مجروحین این گروه را در اسرائیل مداوا می کند. نقش اسرائیل در منطقه بسیار مخرب است. هدف ما امنیت و صلح در منطقه خاورمیانه است.