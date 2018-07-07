به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار عصر شنبه در نشست شورای اداری استان سمنان به میزبانی سالن یادگار امام(ره) استانداری بابیان اینکه توسعه پایدار و متوازن کشور بر اساس عدالت مهم‌ترین برنامه دولت است، ابراز داشت: دولت حقوق بانوان را کاملا به رسمیت می‌شناسد و بر این اساس ۳۰ درصد مسئولیت‌های اجرایی کشور تا پایان دولت دوازدهم به بانوان واگذار خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه مسئولان و مدیران باید افراد نخبه و صاحب فکر را شناسایی و از ظرفیت بانوان در راستای رشد و توسعه کشور استفاده کنند، افزود: امروز معنای عدالت توزیع بهره‌مندی همه افراد از مدیریت، امکانات و شرایط روز به دور از نگاه جنسیتی خواهد بود که تحقق این هدف نیازمند همدلی و هم‌افزایی همه بخش‌های موجود در جامعه است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده بابیان اینکه برای رفع گرفتاری‌های موجود در بحث ایجاد عدالت اجتماعی تلاش خواهیم کرد، ابراز داشت: خوشبختانه رویکرد دولت در این مقوله بسیار حائز اهمیت است و بر این مبنا می‌کوشد تا زنان سرپرست خانوار را تحت حمایت خود قرار دهد.

ابتکار بابیان اینکه اجرای طرح‌های مهارت‌آموزی برای رفع مشکل بیکاری ضروری است، تصریح کرد: امروز بیشترین بیکاران را بانوان تحصیل‌کرده دانشگاهی شامل می‌شوند که در پاسخ به این پرسش که چرا تاکنون آموزش نتوانسته در ایجاد شغل موثر باشد باید گفت نسبت به مهارت‌آموزی نسل جوان توجه چندانی نشده است.

وی افزود: امروز دشمن می‌کوشد تا مردم را از دولت و نظام ناامید کند لذا برای خنثی کردن این توطئه‌ها در وهله نخست باید مهارت‌آموزی در دستور کار قرار گیرد و سپس با ایجاد بنگاه‌های اقتصادی و سیاست های توان‌افزایی برای افزایش اشتغال تلاش کرد.