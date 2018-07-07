تلاش برای بازیافت ۳۰ درصد زباله های تولید شده در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حاجیان شهری ظهر شنبه در در حاشیه بازدید از مرکز مدیریت پسمان تنی میامی اظهارکرد: طبق آمار موجود در حال حاضر تنها حدود ۱۱درصد زباله های تولید شده توسط شهروندان مشهدی و زائران بازیافت می شود.

وی افزود: به صورت متوسط روزانه حدود ۲ هزار تن و ایام پیم حضور زائران ۲۴۰۰ تن زباله از مناطق مختلف مشهد جمع آوری وبرای بازیافت و یا دفن به محل های تعیین شده حمل می شود.

رئیس کمیسیون خدمات شهری تصریح کرد: به منظور افزایش میزان بازیافت زباله، مجموعه یک هزار تنی بازیافت در جاده میامی راه اندازی شده که این مجموعه به دلیل عدم توانایی پیمانکار در حوزه فنی و عملیاتی، فعالیتی ندارد.

حاجیان بیان کرد:پیگیری های کمیسیون خدمات شهری شورا نیز منجر به اثبات عدم توانایی پیمانکار فعلی و تاکید بر لزوم تعیین پیمانکار جدید شده است.از طریق مجاری حقوقی و کارشناسی به دنبال حل و فصل قرارداد این مرکز هستیم تا حق پیمانکار و شهروندان مشهدی در این میان ضایع نشود.

وی تاکید کرد: تلاش خواهیم کرد بتوانیم ۳۰ درصد زباله تولید شده در مشهد را بازیافت کنیم که در این مسیرایجاد رقابت بین پیمانکاران برای ورود به این عرصه دنبال می شود.انحصار سبب خواهد شد تا پیوسته در ارائه خدمات، به ویژه حوزه خدمات شهری، نگرانی هایی وجود داشته باشد.