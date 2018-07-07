تساوی میزبان با کروات ها در ۹۰ دقیقه

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال روسیه و کرواسی از ساعت ۲۲:۳۰ شنبه شب در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی روسیه در ورزشگاه شهر سوشی برگزار شد که با تساوی یک - یک در طول نود دقیقه به پایان رسید.

چریشف (۳۱) برای روسیه و کراماریچ (۳۹) برای کرواسی گلزنی کرد.

این دیدار که تکلیف آخرین تیم صعود کننده به نیمه نهایی جام جهانی روسیه را روشن می کرد با احتیاط از سوی کادرفنی هر دوتیم آغاز شد. روسیه همچون همیشه مالکیت توپ را در اختیار حریف خود قرار داد تا بتواند فضا را از آنها بگیرد.

هافبک های کرواسی سعی داشتند با استفاده از قدرت پاسکاری خود از دفاع چند لایه روسیه عبور کنند اما در انجام این امر موفق نبودند.

در ادامه روس ها بودند که با استفاده از قدرت شوتزنی چریشف توانستند گل نخست این بازی را به زیبایی هرچه تمام به ثمر برسانند.

پس از این گل شاگردان زلاتکو دالیچ در کرواسی فشار مضاعفی را روی دروازه میزبان جام بیست و یکم ایجاد کردند تا بالاخره موفق شدند در دقیقه ۳۹ گل تساوی را به ثمر برسانند.

در نیمه دوم بازیکنان کرواسی فشار زیادی را روی دروازه روسیه ایجاد کردند. لوکا مودریچ و هم تیمی هایش با ارسال پاس های کوتاه و بلند، مهاجمان خود را در محوطه هجده قدم روسیه صاحب موقعیت گلزنی کنند.

اما تمرکز مدافعان روس در قلب خط دفاعی این تیم مانع از به ثمر رسیدن گل دوم کروات ها در نیمه دوم شد.

میزبان جام بیست و یکم که سعی داشت با حفظ توپ در میانه میدان، کار را به وقت اضافه بکشد در رسیدن به این هدف موفق شد تا بازی به وقت اضافه کشیده شود.