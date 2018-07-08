۶۷ واحد صنفی متخلف در بیرجند پلمب شد/صدور ۴۱۳ اخطاریه

رضا علیزاده بیرجندی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در سه ماه نخست سال جاری ۶۷ واحد صنفی متخلف پلمب شده‌ است، گفت: از این تعداد ۵۱ مورد رفع تخلف و فک پلمب شدند.

وی با بیان اینکه اکثر این واحدها به دلیل نداشتن پروانه کسب پلمب شده‌اند، گفت: گران‌فروشی از دیگر موارد پلمب این واحدها بوده است.

علیزاده بیرجندی از تشکیل ۱۱ پرونده تخلف خبر داد و گفت: همچنین طی سه ماهه نخست سال جاری ۴۱۳ مورد اخطاریه صادر شده است.

رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی بیان کرد: ۱۸ پرونده برای واحدهای صنفی متخلف تشکیل و منجر به رضایت شاکی شده است.

وی با بیان اینکه سه تیم دو نفره روزانه به طور مستمر بر بازار نظارت دارند، گفت: روزانه به طور متوسط ۴۰ بازرسی توسط این افراد انجام می‌شود.

علیزاده بیرجند جلوگیری از گران‌فروشی، کم فروشی و ایجاد تعادل در بازار را از اهداف این نظارت‌ها دانست و گفت: تمام این اقدامات در راستای خدمت هر چه بهتر به مردم است.