«گلشنی» مسن ترین استاد بود/ مخالفت هیأت امنا با بازنشسته نشدن

محمود فتوحی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: براساس آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و ماده ۹۶ این قانون اعضای هیات علمی با رتبه استادی حداکثر تا سن ۷۳ سالگی و در شرایط خاص بازنشسته می شوند.

وی افزود: همچنین بر مبنای ماده ۹۸ اعضای هیات علمی که در شرایط خاص و در پست های سیاسی هستند می توانند حداقل تا سن ۷۶ به فعالیت خود در دانشگاه ادامه دهند.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف خاطرنشان کرد: درخصوص دکتر گلشنی در دو نوبت هیات امنای دانشگاه در سال های ۸۹ و ۹۵ یک بار به مدت ۵ سال و یک بار به مدت یک سال با بازنشسته نشدن وی موافقت کردند.

فتوحی تاکید کرد: مجدد این موضوع به کمیسیون دائمی هیات امنا دانشگاه رفت و باتوجه به اینکه وی در آستانه ۸۰ سالگی قرار دارد، کمیسیون دائمی هیات امنا دانشگاه این مسئله را در حیطه وظایف خود ندانست و با تمدید بازنشسته نشدن این استاد مخالفت کرد.

وی خاطرنشان کرد: دکتر گلشنی به صورت قانونی ۴ سال بیش از سن تعیین شده برای اعضای هیات علمی به کار خود ادامه داده است.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت: این دانشگاه موظف است طبق مقررات و قوانین درخصوص بازنشستگی وی عمل کند.

فتوحی افزود: براساس آیین نامه جدیدی که اسفندماه سال ۹۶ به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ارائه شد و باید به مصوبه هیات امنا برسد، حداکثر سن برای فعالیت اعضای هیات علمی از این میزان نیز کمتر است.

وی عنوان کرد: ما در دانشگاه صنعتی شریف متاسف هستیم که دکتر گلشنی در سنی هستند که باید بازنشسته شوند.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف خاطرنشان کرد: درحال حاضر دکتر گلشنی بالاترین سن در میان اعضای هیات علمی این دانشگاه را دارد و سن وی حدود ۸۰ سال است.

فتوحی تاکید کرد: بنابراین دانشگاه موظف است وی را بازنشسته کند چراکه اگر این کار انجام نشود، من به عنوان رئیس دانشگاه باید به مراکز بازرسی و دیوان محاسبات پاسخ دهم.

وی اضافه کرد: راه برای ادامه فعالیت اساتید بازنشسته در دانشگاه باز است و ما در این دانشگاه از فعالیت اساتید بازنشسته استقبال می کنیم که درخصوص دکتر گلشنی نیز روال برهمین اساس خواهد بود.

فتوحی عنوان کرد: همچنین به اساتید نیز موضوع اعلام می شود و با کمال احترام با تمامی اعضای هیات علمی رفتار خواهد شد.

وی گفت: از اول مردادماه ۹۷ حکم بازنشستگی دکتر گلشنی صادر خواهد شد.