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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۹:۲۱

نخستین اردوی دختران دورۀ هفتم آفتابگردان‌ها برگزار می‌شود

نخستین اردوی دختران دورۀ هفتم آفتابگردان‌ها برگزار می‌شود

اولین اردوی دختران دورۀ هفتم آفتابگردان‌ها، عصر یک‌شنبه ۱۷ تیر، در تهران آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اردو که به مدت چهار روز ادامه دارد، شاعران برجسته‌ای از جمله مرتضی امیری‌اسفندقه، ناصر فیض، علی داودی، علی‌محمد مودب، محمدمهدی سیار، مژگان عباسلو، افسانه غیاثوند، ابراهیم اسماعیلی‌اراضی، محمدحسین نعمتی، مریم کرباسی، عالیه مهرابی، اعظم سعادتمند، پونه نیکوی، میلاد عرفان‌پور، محمدرضا وحیدزاده، سیدوحید سمنانی، حسن صنوبری، محمدحسین نجفی، مبین اردستانی و دیگر اساتید حوزۀ شعر حضور خواهند داشت.

همچنین دکتر نفیسه لیاقی‌مطلق، در دومین روز اردو، پیرامون شناخت سعدی برای دختران عضو دورۀ هفتم آفتابگردان صحبت خواهد کرد.

«آفتابگردان‌ها» عنوان دوره‌های آموزشی تخصصی شعر جوان انقلاب اسلامی است که هر ساله از سوی موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب برگزار می‌شود. در این اردوها جوانان مستعد در حوزۀ شعر از سراسر کشور گرد هم می‌آیند و از حضور و تجارب شاعران شاخص کشور بهره‌مند می‌شوند.

کد مطلب 4341255

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