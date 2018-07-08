حل مشکل آب بیجار با اعتبارات جهشی امکان پذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر ورمقانی صبح امروز در جلسه شورای اداری بخش کرانی که در شهر حسن‌آباد برگزار شد با تاکید به خدمت رسانی هرچه بیشتر به مردم اظهار داشت:خدمت‌رسانی به مردم وظیفه حاکمیت و نظام و مسوولان است و در راستای این مهم باید از هیچ تلاشی فروگذار نباشیم.

وی افزود:علیرغم تمامی توطئه‌های دشمنان همچنان مردم پای نظام ایستاده‌اند و از ارمان های آن حمایت کرده اند امروز نیز در این بازه زمانی که کشور دچار مشکل اقتصادی شده است، مردم با اتحاد و همدلی می توانند نقشه دشمنان اسلام را بار دیگر نقش برآب کنند.

ورمقانی نقش دهیاران و شوراهای روستا را بسیار مهم و تاثیرگذار دانست و عنوان کرد:در مناطق روستایی مشکلات بسیاری از جمله جاده‌های دسترسی گاز، برق، آب شرب و... وجود دارد که باید با برنامه ریزی مناسب در جهت رفع این مشکلات اقدام شود.

فرماندار بیجار در بخش دیگری از سخنان خود به توانمندی خوب یاسوکند در تولید انگور مرغوب اشاره کرد و بیان داشت:شهر حسن آباد یاسوکند پتانسیل بسیار خوبی در راستای تولید انگور مرغوب دارد و لازم است تا این محصول را به دیگر نقاط کشور نیز معرفی کنیم.

وی اضافه کرد: جشنواره انگور سال جاری باید متفاوت از جشنواره‌های دیگر باشد و با دعوت از سرمایه‌گذاران محصول را به سایر حوزه شهرستانی و حتی استانی معرفی کرد.

ورمقانی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت رفع مشکل آب بیجار اشاره کرد و گفت:حل این مشکل نیازمند با اعتبارات جهشی و خارج از استان امکان پذیر است.

وی به تلاش و اقدامات ارزشمند قرارگاه پیشرفت و آبادانی در راستای رفع مشکل آب شرب این شهرستان به ویژه بخش کرانی اشاره کرد و بیان داشت:قرارگاه پیشرفت و آبادانی در راستای رفع مشکل آب شرب این شهرستان به ویژه بخش کرانی اقدامات ارزشمندی را انجام داده استاما رفع مشکل آب شرب و تأمین آب روستایی از طریق سدسازی و حفر چاه عمیق البته با توجه به شرایط این منطقه ممکن است.

فرماندار بیجار به ظرفیت های طبیعی معادن آهن در منطقه کرانی اشاره کرد و بیان داشت: شورای توسعه بخش کرانی با هدف مدیریت کمک‌های معادن تشکیل شده است تا از این به بعد کمک‌ها به صورت پراکنده و بی‌هدف هزینه نشود بلکه در راستای تعریف پروژه‌ای مهم و ماندگار در این شهرستان هزینه شود.

وی تاکید کرد:باید۷۰ تا ۸۰ درصد کمک های مالی معدن در منطقه کرانی و برای رفاه حال مردم صرف عمران و آبادنی شود ۲۰ درصد مابقی در کل شهرستان به ویژه برای امور فرهنگی هزینه شود.