تدوین «جان لیلی» آغاز شد/ ادامه تصویربرداری در تهران و جنوب

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ادامه تصویربرداری تله فیلم «جان لیلی» به کارگردانی و نویسندگی کرامت پورشهسواری در ارتفاعات دیلمان، تدوین این فیلم نیز توسط امیررضا پورعباس آغاز شد.

پورشهسواری با اعلام رضایت از کیفیت کار تا این مرحله عنوان کرد: با توجه به اهمیت موضوع و قصه و همچنین گرد آمدن یک گروه حرفه ای در بخش های مختلف کار به خوبی در حال فعالیت هستیم و سکانس های تدوین شده تا این مرحله، تایید کننده این موضوع است.

به گفته این کارگردان، تا این لحظه علاوه بر بهادر زمانی که نقش اصلی فیلم را برعهده دارد، فریده دریامج، محمد عمونژاد و صنم سرمد نیز جلو دوربین رفته اند و به زودی تعدای از بازیگران بومی نیز اضافه به جمع بازیگران اضافه می شوند. طبق برنامه ریزی های اولیه تصویربرداری این فیلم تا هفته آینده در شمال کشور ادامه دارد و سپس گروه برای ادامه تصویربرداری راهی تهران و یکی از شهرهای جنوبی می شوند.

در خلاصه قصه این اثر آمده است: «ننه آقا پیرزنی مهربان و دوست داشتنی است که از محبوبیت زیادی در بین اهالی روستا برخوردار است. او به تنهایی در یک روستای زیبای شمالی زندگی می کند و مدتی است که از تنها پسر خود که مرزبان است، خبری ندارد. در این شرایط همرزم و دوست صمیمی یحیی که حامل خبر مهمی است وارد روستا می شود و مردم روستا متوجه می شوند که یحیی شهید شده و اینک پیکر او دست اشرار است. آنها سعی می کنند مانع رسیدن این خبر به ننه آقا شوند زیرا دوست ندارند غم ننه آقا را ببینند و اعتقاد دارند ننه آقا که در جوانی نیز شوهر خود را در دفاع مقدس از دست داده است، نمی تواند این غم را تحمل کند. سرانجام قصه مسیر جدیدی را پیدا می کند ... .»

سایر عوامل این تله فیلم عبارتند از تهیه کننده و کارگردان: کرامت پورشهسواری، مجری طرح: مهدی افشار، مدیرتولید: پویا نوری، جانشین تولید: شهرام صمدزاده، مدیر تدارکات: محمدرضا حسینی، مدیربرنامه ریزی: علیرضا افرار، مدیر نور و تصویر: مهدی افشار، دستیار اول تصویر: جواد رنجبر، طراح گریم: پیام ابوالحسنی، طراح صحنه: آبتین برقی، صدابردار: هادی بهشتی پور، تدوین: امیر پورعباس، صداگذار: آرش اسحاقی، بازیگران بهادر زمانی، امین ایمانی، فریده دریامج، محمد عمونژاد، صنم سرمد، ابوذر آستانه، مهدی سینا و تعدای از بازیگران بومی گیلان.