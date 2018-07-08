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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۵:۴۰

در ۲ منطقه انجام شد:

نوسازی و تقویت بخشی از شبکه کابلی برق پایتخت

نوسازی و تقویت بخشی از شبکه کابلی برق پایتخت

با هدف نوسازی شبکه فرسوده کابلی و تقویت شبکه، مدار سوم کابل ۶۳ کیلوولت فیروزی – کلانتری در محدوده مناطق ۲ و ۶ شهرداری تهران برق دار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، با اهداف نوسازی شبکه های کابلی ، افزایش قابلیت اطمینان شبکه فوق توزیع و تقویت شبکه از طریق افزایش سطح کابل­های مورد استفاده شرکت برق منطقه ای تهران مدار سوم کابل ۶۳ کیلوولت فیروزی – کلانتری به طول ۵.۴ کیلومتر در محدوده  مناطق ۲ و ۶ شهرداری تهران برق دار شد.

بنابراین گزارش پروژه کابل کشی ۶۳ کیلوولت فیروزی – کلانتری ،۲۴ اردیبهشت سال جاری بصورت سه مداره و با هزینه ای بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان احداث و برق‌دار شده است.

این گزارش در پایان اضافه می کند: با برق­داری مدار سوم تمامی مدارات پروژه کابل کشی ۶۳ کیلوولت فیروزی – کلانتری برق‌­دار شد.
 

کد مطلب 4341612

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