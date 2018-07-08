نوسازی و تقویت بخشی از شبکه کابلی برق پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، با اهداف نوسازی شبکه های کابلی ، افزایش قابلیت اطمینان شبکه فوق توزیع و تقویت شبکه از طریق افزایش سطح کابلهای مورد استفاده شرکت برق منطقه ای تهران مدار سوم کابل ۶۳ کیلوولت فیروزی – کلانتری به طول ۵.۴ کیلومتر در محدوده مناطق ۲ و ۶ شهرداری تهران برق دار شد.
بنابراین گزارش پروژه کابل کشی ۶۳ کیلوولت فیروزی – کلانتری ،۲۴ اردیبهشت سال جاری بصورت سه مداره و با هزینه ای بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان احداث و برقدار شده است.
این گزارش در پایان اضافه می کند: با برقداری مدار سوم تمامی مدارات پروژه کابل کشی ۶۳ کیلوولت فیروزی – کلانتری برقدار شد.
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