به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتخاب الیاس حضرتی به عنوان قائم مقام حزب اعتماد ملی در جلسه روز جمعه (۱۵ تیرماه)، رسول منتجب نیا با صدور اطلاعیه‌ای به این مساله واکنش نشان داد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

«بسمه تعالی

جناب آقای الیاس حضرتی

مدیر مسئول محترم روزنامه اعتماد، با سلام؛

جنابعالی در مصاحبه خود با روزنامه اعتماد مورخ ۱۶/۴/۹۷ و خبرنگار زهیر موسوی مطالبی بیان کردید که بخشی از آن خلاف واقع و توهین آمیز است. لذا طبق قانون مطبوعات در اولین شماره روزنامه و در همان صفحه با همان تیتر این توضیحات را درج نمایید:

«در جلسه شورای مرکزی مورخ ۱۵/۴/۹۷ همه ی اعضاء به جز یک نفر به قائم مقامی جنابعالی رأی دادند و تعداد مخالفان آن رأی در حزب، از ۷ یا ۸ نفر تجاوز نمی کند که آن هم طبیعی است.»

جلسه مزبور از تعداد ۶۱ نفر اعضاء اصلی و علی البدل شورای مرکزی زمان رأی گیری فقط تعداد ۲۵ نفر صاحب رأی حضور داشتند که جلسه رسمی نبوده و مصوّب آن فاقد اعتبار است، ضمن آنکه به دلایل متعدد آن جلسه غیر قانونی و کودتاگونه بوده و نمی توان آن را جلسه حزبی نام گذاشت و لذا ۳۶ نفر از اعضاء اکثراً تعمّداً شرکت نکردند چون آن را غیرقانونی می دانستند.

«منشاءِ اختلافات در حزب اعتماد ملّی عضویت در شورایعالی سیاست گذاری بود». این سخن نیز دروغ محض است چون در شورای مرکزی مصوّب شد با آن شورا و شورای هماهنگی اصلاحات تعامل شود امّا با حفظ هویّت حزبی، متأسفانه علی رغم حضور قائم مقام محترم حزب و دو تن دیگر در آن شورایعالی بدلیل خودباختگی و مقهور شدن تعداد ۴-۵ نفر عضو شورای مرکزی در برابر شخصیت ها و احزاب دیگر و تأکید اکثریت شورا بر حفظ استقلال حزب، این اختلاف شدت گرفت.

البته آغاز اختلافات در حزب اعتماد ملی، بازگشت یکی از اعضاء از خارج کشور و آزادی دو تن از اعضاء شورا از زندان بود که بسیار جای تأمّل و تأسّف است.

«استعفای دبیرکل بدلیل مخالفت آقایان …. بود»؛ حتماً فراموش کرده اید که استعفای دبیرکلّ پس از کشف مرحله ی اوّل کودتای آن چند نفرعلیه دبیرکل و قائم مقام او بود نه اختلافات دیگر!

«شورای اجرائی را جایگزین قائم کردند» این کلام هم از اکاذیب روشن است چون پس از آنکه قائم مقام محترم، ریاست شورا را نپذیرفت، ضمن تأکید دبیرکل بر قائم مقامی وی به آن شورا مأموریت اجرایی داده شد که متأسفانه ناکام ماند و در اداره امور بخصوص مدیریت کنگره ریوائی به بار آورد.

«در لحظات پایانی کنگره افرادی می خواستند جلسه را بر هم بزنند….»؛ همه ی حضّار کنگره شاهد بودند که جنابعالی و چند تن از آن حلقه ی خاص تأکید بر ممانعت از رأی گیری برای شورای مرکزی بین نامزدهای عضویت در شورا داشته و در میان حدود ۲۰۰۰ نفر اکثراًغیر حزبی برای إبقاءِ شورای مرکزی یازده ساله با قیام و قعود رأی گیری باطل و غیرقانونی بلکه مسخره آمیز کردید که مورد اعتراض اعضاءِ رسمی حزب واقع شد و دوستان شما با توسّل به فحّاشی، هتّاکی، و حتی ضرب و جرح خواستند به مقصود خود برسند که موفق نشدند و شکست مفتضحانه ای خوردند و هم اکنون تأیید یا ابطال وصل کنگره در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مورد تردید می باشد و در هر حال باید کنگره قانونی دیگر تشکیل شود و در آن، افراد شایسته برای عضویّت شورای مرکزی انتخاب شوند.

«از طرفی آقای منتجب نیا نیز تا امروز ۴ بار استعفا داده اند»؛ این حرف درست است منتهی هر استعفایی از نامبرده بدنبال یکی از چهار کودتای حزبی دوستان شما بوده است که مکمّل آنها در ۱۵/۴/۹۷ صورت گرفت و در هر نوبت، دبیر کل محترم با استعفای ایشان مخالفت کرده است.

«اختلاف بین دفتر سیاسی و قائم مقام»؛ حتماً اطلاع دارید که قائم مقام محترم از سال ۹۵ ریاست دکتر ابوالحسنی بر دفتر سیاسی را پایان یافته اعلام کرد و لکن شما و دوستانتان با دعوت از افراد همفکر خود به طورغیرقانونی تاکنون این دفتر را برای طرّاحی کودتاها فعّال نگه داشته اید!

«من در آن زمان در میان کار قرار داشتم»؛ این جمله نیزخلاف واقع است زیرا حضرتعالی از ابتدای فعال نگه شدن مجدد حزب محور اختلافات و توطئه ها بوده و در صدد تصاحب قائم مقامی سپس دبیرکلی حزب بوده اید که با چهارمین کودتا به بخش اول دست یافته اید!

«برخی نهادهای بیرونی…»؛ آنچه مسلّم است چند نفر بازگشته از خارج و آزاد شده از زندان، آتش بیار اختلافات بوده اند و بارها از افراد و احزاب تندرو و ساختارشکن پیام هایی به آنان ابلاغ شده است و اخیراً تشکیل جلسه غیرقانونی ۱۵/۴/۹۷ و انتخاب قائم مقام جعلی به دستور آن افراد بوده است! و باید رمز آزادی و بخشودگی محکومیت چندین ساله برخی افراد گشوده شود و مأموریت آنها در خارج و داخل کشور مشخص گردد.

حضرتعالی به موفقیت حزب در انتخاب شهردار تهران اشاره کرده و آن را دلیل اثرگذاری و توفیق این حزب دانستید! ای کاش به معاملات و قرار و مدارهای پشت صحنه با افراد و احزاب تندرو برای رسیدن به این پیروزی و نیز ستاد تقسیم غنائم مسئولیت های شهرداری بین دوستان و همفکران خود یا مافیای دلّالی پُست ها و وعده هایی که در زمان دعوت به کنگره و نیز شورای مرکزی اخیر به افراد داده شده است. همچنین افرادی که به ناحق و بدون شرائط لازم در مسئولیت های گوناگون شهرداری اخیراً منصوب شده اند اشاره می فرمودید و در صورت لزوم نام افراد را همراه با سوابق و پرونده فساد مالی و اخلاقی آنها به اطّلاع عموم خواهیم رساند.

والسّلام

دفتر رسول منتجب نیا – قائم مقام حزب اعتماد ملّی»