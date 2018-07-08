صدور حکم اعدام برای تروریستی که ۱۶ عراقی را به قتل رسانده بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دادگاهی عراقی امروز یکشنبه یکی از عناصر داعش را به جرم به قتل رساندن ۱۶ غیرنظامی عراقی به اعدام محکوم کرد.

بر اساس این خبر این تروریست ۱۶ غیرنظامی را در بیمارستانی در موصل به قتل رسانده است و اقدام به توزیع مواد منفجره در سطح شهر کرده است.

«عبدالستار بیرقدار» سخنگوی رسمی شورای عالی قضایی عراق اعلام کرد که این تروریست ضمن اعتراف به قتل رساندن غیرنظامیان عراقی در بیمارستان سراسری موصل به مشارکت در عملیات های تروریستی علیه نیروهای امنیتی نیز اعتراف کرده است.

اخیرا نیز دادگاه جنایی ذی قار ۶ متهم به دست داشتن در حمله تروریستی به رستوران فدک و ارز لبنان در مسیر بزرگراه استان ذی قار و المثنی را به اعدام محکوم کرده است. در حمله تروریستی به رستوران فدک چندین ایرانی نیز به شهادت رسیدند.