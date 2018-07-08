به گزارش خبرنگار مهر، مریم سعدالدین عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران بابیان اینکه ساعت ۱۳:۳۸ دقیقه ظهر یکشنبه انبار پنبه گمرک استان سمنان دچار حریق شده است، گفت: در مجموع یک هزار و ۲۰۰ مترمربع از انبار شماره دو گمرک در آتش سوخت.
وی بابیان اینکه علت حادثه هنوز مشخص نیست، افزود: از میزان خسارت وارده نیز هنوز نمیتوان برآورد شاخصی را ارائه کرد اما با توجه به اینکه بیشترین حجم کالای نگهداری شده پنبه بود لذا این محصول بیش از سایر محصولات طعمه حریق شد.
مسئول روابط عمومی اداره کل گمرک استان سمنان بابیان اینکه سیم مسی، سیم آلومینیومی، نوار فلزی، کائوچوی مصنوعی و اکسید کلسیم ذخیرهشده نیز از جمله کالاهای نگهداری شده در انبار بودند، ابراز داشت: اگرچه از شدت حادثه کاسته شده اما همچنان نیروهای آتشنشانی در تلاش برای مهار کامل آتش هستند.
سعدالدین بابیان اینکه ۱۵ نیروی آتشنشان در این عملیات حضور دارند، اضافه کرد: از همان ابتدای وقوع حریق بلافاصله نیروهای عملیاتی آتشنشانی وارد صحنه شد که تا به این لحظه آتش فروکش کرده اما در صدد رفع کامل خطر هستند.
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