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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۲۰:۵۵

در جلسه ای به ریاست روحانی؛

هیات دولت گزارش وزارت خارجه از تعهدات اروپا به ایران را بررسی کرد

هیات دولت گزارش وزارت خارجه از تعهدات اروپا به ایران را بررسی کرد

در جلسه عصر یکشنبه هیات وزیران به ریاست رئیس جمهور، گزارش وزارت امور خارجه درباره مذاکرات اخیر ایران با اروپایی ها و بسته تعهدات آنان درباره برجام به استحضار اعضای دولت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه عصر یکشنبه هیات وزیران به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، گزارش وزارت امور خارجه درباره مذاکرات اخیر جمهوری اسلامی ایران با اروپایی ها و بسته تعهدات آنان درباره برجام به استحضار اعضای دولت رسید.

هیات وزیران در این جلسه ضمن تقسیم مسئولیت هریک از دستگاه های اجرایی، بر پیگیری تعهدات کشورهای اروپایی در حیطه مأموریت هر دستگاه تأکید کرد.

اختصاص اعتبار برای تأمین دیه و خسارات وارده به محیط بانان، باغداران و کشاورزان

هیات دولت در ادامه، با پیشنهاد سازمان برنامه بودجه کشور مبنی بر اختصاص مبلغ 30 میلیارد ریال اعتبار به سازمان حفاظت محیط زیست برای تأمین دیه و خسارات وارده به محیط بانان، باغداران و کشاورزان موافقت کرد.

کد مطلب 4342028

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