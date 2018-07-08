ترامپ: قایق های تندرو ایرانی دیگر به ناوهای ما نزدیک نمی شوند!

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در یک پیام توئیتری با اشاره به گشت زنی نیروهای ایرانی در اطراف ناوهای آمریکایی در خلیج فارس، مدعی شد که این گشت زنی ها در سال ۲۰۱۸ به عدد صفر رسیده است.

ترامپ در این پیام توئیتری ادعا کرد که قایق های تندرو ایرانی در خلیج فارس ۲۲ بار در سال ۲۰۱۵، ۳۶ بار در سال ۲۰۱۶ و ۱۴ بار نیز در سال ۲۰۱۷ در اطراف ناوهای آمریکایی به گشت زنی پرداخته اند. وی در ادامه مدعی شد که این عدد در سال ۲۰۱۸ به صفر رسیده است.

ترامپ پیشتر در گفت و گو با شبکه خبری فاکس نیوز مدعی شده بود که باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا با ایران مدارا می کرد، اما سخت گیری دولت فعلی وی باعث کوتاه آمدن ایران شده است. او در این باره گفت: «ایرانیان در زمان اوباما مرگ بر آمریکا می گفتند اما در زمان من نمی گویند!»