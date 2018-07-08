  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۳:۱۶

در ادعایی جدید؛

ترامپ: قایق های تندرو ایرانی دیگر به ناوهای ما نزدیک نمی شوند!

ترامپ: قایق های تندرو ایرانی دیگر به ناوهای ما نزدیک نمی شوند!

رئیس جمهوری آمریکا در یک پیام توئیتری ادعا کرد که گشت زنی نیروهای ایرانی در اطراف ناوهای آمریکایی در خلیج فارس در سال ۲۰۱۸، به عدد صفر رسیده است!

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در یک پیام توئیتری با اشاره به گشت زنی نیروهای ایرانی در اطراف ناوهای آمریکایی در خلیج فارس، مدعی شد که این گشت زنی ها در سال ۲۰۱۸ به عدد صفر رسیده است.

ترامپ در این پیام  توئیتری ادعا کرد که قایق های تندرو ایرانی در خلیج فارس ۲۲ بار در سال ۲۰۱۵، ۳۶ بار در سال ۲۰۱۶ و ۱۴ بار نیز در سال ۲۰۱۷ در اطراف ناوهای آمریکایی به گشت زنی پرداخته اند. وی در ادامه مدعی شد که این عدد در سال ۲۰۱۸ به صفر رسیده است.

ترامپ پیشتر در گفت و گو با شبکه خبری فاکس نیوز مدعی شده بود که باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا با ایران مدارا می کرد، اما سخت گیری دولت فعلی وی باعث کوتاه آمدن ایران شده است. او در این باره گفت: «ایرانیان در زمان اوباما مرگ بر آمریکا می گفتند اما در زمان من نمی گویند!»

کد مطلب 4342075

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۷:۳۸ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۸
      1 0
      پاسخ
      مرگ بر آمریکا
    • IR ۱۰:۰۹ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۸
      3 0
      پاسخ
      مرگ بر ترامپ
    • مسعود IR ۱۳:۳۱ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۸
      2 0
      پاسخ
      مرگ بر دولتمردان خنگ یانکی

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها