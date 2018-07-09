یک زن انگلیسی به دلیل آلودگی به گاز اعصاب «نوویچوک» جان باخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، پلیس انگلیس ادعا کرد زنی که در جنوب این کشور در معرض انتشار یک گاز اعصاب موسوم به «نوویچوک» قرار گرفته بود، بر اثر مسمومیت جان خود را از دست داد.

این زن ۴۴ ساله با نام «داون استورگِس» روز یکشنبه در بیمارستانی در شهر سالزبری فوت کرد.

استورگس پس از مسمومیت، در روز سی اُم ژوئن به همراه «چارلی رولی» ۴۵ ساله در بیمارستان بستری شد.

پلیس اعلام کرد که این افراد در معرض انتشار همان گاز اعصابی قرار گرفتند که ادعا می شود برای مسموم کردن «سرگئی اسکریپال» جاسوس روسی و «یولیا» دختر وی در ماه مارس در سالزبری مورد استفاده قرار گرفته بود.

پلیس گمان می کند که این افراد از طریق وسیله ای آلوده که از نخستین حمله(!) بجا مانده بود، در معرض این گاز اعصاب قرار گرفته اند؛ حمله ای که انگلیس روسیه را عامل آن می داند. اما مقامات مسکو این اتهام را رد کرده اند.