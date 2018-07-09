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۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۹:۲۳

فرمانده انتظامی شهرستان آبدانان:

توزیع کننده مواد مخدر در شهرستان آبدانان شناسایی و دستگیر شد

توزیع کننده مواد مخدر در شهرستان آبدانان شناسایی و دستگیر شد

ایلام-فرمانده انتظامی شهرستان آبدانان از دستگیری توزیع کننده مواد مخدر و کشف مقادیری مواد مخدر صنعتی شیشه از وی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی جمالوندی گفت:  در پی کسب خبری مبنی بر اینکه فردی در تهیه و توزیع مواد مخدر صنعتی شیشه در بین جوانان فعالیت گسترده دارد، مراتب در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی افزود: طی یک عملیات منسجم پلیسی توسط ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان این توزیع کننده مواد مخدر شناسایی شد.

وی خاطر نشان کرد: پس از هماهنگی با مقام قضایی و بازرسی از منزل متهم مقادیری مواد مخدر کشف و متهم دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان آبدانان در پایان با اشاره به مبارزه بی وقفه و شبانه روزی پلیس در انهدام باندهای قاچاق مواد مخدر، گفت: شماره تلفن  ۱۱۰ به طور شبانه روزی آماده دریافت اخبار و گزارشات مردم شریف شهرستان آبدانان است.

کد مطلب 4342102

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