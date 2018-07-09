به گزارش خبرگزاری مهر، صادق عباسی شاهکوه در جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژه های شرکت ارتباطات زیرساخت که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاون برنامه ریزی این وزارتخانه برگزار شد، میزان پیشرفت هر یک از پروژه های این شرکت و چالش ها و راهکارهای عملیاتی جهت تسریع در روند اجرای آنها را مطرح کرد.

وی با اشاره به کلیات پروژه های در دست اقدام شرکت ارتباطات زیرساخت و برنامه های مورد نظر و اهداف استراتژیک آن اظهار داشت: نقش ارتباطات زیرساخت یک نقش محوری و تسهیل کننده برای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور است که به عنوان هسته مرکزی شبکه ملی اطلاعات به شمار می رود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه داد: درآمد شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان هزینه اپراتورهای ICT به حساب می آید و از این رو ما با منطقی کردن تعرفه خدمات، رشد بازار ICT و کاهش هزینه اپراتورها را درنظر گرفتیم و شاهد میزان افزایش درآمد کمتری در این شرکت هستیم تا به ایفای نقش اصلی خود که همان توسعه اقتصادی لایه هسته زیرساخت ارتباطی کشور و تواناساز شبکه ملی اطلاعات است، بپردازیم.

عباسی شاهکوه، زیرساخت را بخش اشتراکی شبکه های ارتباطی و مخابراتی موجود کشور دانست و ادامه داد: به لحاظ نقش تعیین کننده ما در اشتراک این شبکه ها، متعهد به چارچوب برنامه ریزی پروژه های برنامه ششم توسعه و پیشرفت فیزیکی آنها هستیم؛ به همین منظور در نظر داریم هزینه های غیرضرور را حذف کنیم. البته در جایی هم که اجبار به افزایش هزینه های ضروری داشته باشیم این کار را انجام خواهیم داد تا کیفیت شبکه را تامین کرده و از آن نگهداری کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد که با حمایت های صورت گرفته از سوی وزارت ارتباطات، پروژه های موردنظر در زمان مقرر با موفقیت به نتیجه برسد.

در این نشست، سیروس موثقی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات نیز گفت: پروژه‌های توسعه‌ای رشد شتابانی در گذشته داشته و امسال نیز، این پروژه ها تاکنون توانسته‌اند میزان رشد خود را حفظ کنند. در این راستا ما در وزارت ارتباطات، حمایت خود را از این پروژه ها اعلام می‌کنیم .

وی محوری‌ترین فعالیت شرکت ارتباطات زیرساخت را اجرای پروژه‌های فنی و ملی عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به وضعیت منابع دولت باید پروژه‌ها را طوری پیش ببریم که بیشترین ارزش افزوده را ایجاد کند.

موثقی با اشاره به اهمیت قراردادهای توسعه‌ای شرکت ارتباطات زیرساخت، بر لزوم نظام‌مند کردن پروژه‌ها تاکید و اظهار امیدواری کرد که شرکت ارتباطات زیرساخت الگوئی برای سایر شرکتهای تابعه این وزارتخانه شود.