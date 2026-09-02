به گزارش خبرنگار مهر، نیمه نخست دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس در دربی ۱۰۷ پایتخت در کنار اتفاقات داخل زمین، با حواشی مختلفی در ورزشگاه نقش جهان همراه بود.

یکی از حاشیه‌های قابل توجه این نیمه، پرتاب بطری‌های آب از سوی هواداران دو تیم بود. هر زمان یکی از تیم‌ها صاحب ضربه کرنر می‌شد، تعدادی از هواداران تیم رقیب با پرتاب بطری آب، بازیکنی را که برای ارسال کرنر پشت توپ قرار گرفته بود، هدف قرار می‌دادند. این اتفاق در چند نوبت تکرار شد و فضای سکوها را ملتهب کرد.

در دقایق ابتدایی مسابقه نیز پس از اعلام نشدن خطا روی تیوی بیفوما، مهاجم پرسپولیس، محسن خلیلی، سرپرست این تیم، و سهراب بختیاری‌زاده، سرمربی استقلال، در کنار زمین وارد بحث کلامی شدند. این مشاجره کوتاه در ادامه با دخالت عوامل دو تیم خاتمه پیدا کرد.

کادرفنی پرسپولیس نیز در طول نیمه نخست چندین بار نسبت به تصمیم‌های موعود بنیادی‌فرد، داور مسابقه، اعتراض کردند. اعضای نیمکت سرخ‌پوشان در صحنه‌های مختلف نسبت به برخی سوت‌ها و تصمیم‌های داور واکنش نشان دادند و اعتراض خود را به تیم داوری منتقل کردند.

نیمه نخست دربی ۱۰۷ علاوه بر اتفاقات فنی داخل زمین، تحت تأثیر فضای پرتنش روی سکوها و اعتراض‌های دو تیم به تصمیم‌های داوری قرار داشت و کری‌خوانی هواداران استقلال و پرسپولیس نیز در طول این نیمه ادامه پیدا کرد.