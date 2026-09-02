حسینی مازندرانی: جنگ شناختی دشمن انسجام اجتماعی را هدف گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سیداسماعیل حسینی مازندرانی در جمع مردم استان قم با اشاره به شرایط سیاسی، امنیتی و اجتماعی کشور اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در مقطعی حساس قرار دارد و در چنین شرایطی، هوشیاری، تحلیل صحیح تحولات و تقویت همبستگی اجتماعی بیش از گذشته اهمیت دارد.
وی افزود: امروز تقابل دشمن تنها در عرصه نظامی و اقتصادی دنبال نمیشود، بلکه بخش مهمی از راهبرد آن بر جنگ شناختی، عملیات روانی، تحریف واقعیتها و ایجاد تردید در باورها و توانمندیهای جامعه استوار است.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران با بیان اینکه دشمن تلاش میکند با بزرگنمایی مشکلات و کمرنگ نشان دادن دستاوردها سرمایه اجتماعی کشور را هدف قرار دهد، گفت: هدف نهایی این جریان، تغییر محاسبات مردم و مسئولان و ایجاد ناامیدی نسبت به آینده است.
حجتالاسلام حسینی مازندرانی تأکید کرد: جامعهای که امید، وحدت و اعتماد متقابل میان مردم و مسئولان را حفظ کند، در برابر فشارهای خارجی از قدرت و مقاومت بیشتری برخوردار خواهد بود.
وی با اشاره به ضرورت توجه به مطالبات عمومی خاطرنشان کرد: دفاع از منافع ملی به معنای نادیده گرفتن مشکلات نیست و مطالبهگری، نقد منصفانه و پیگیری مسائل مردم میتواند در کنار حفظ انسجام ملی دنبال شود.
مقاومت تنها در میدان نظامی معنا ندارد
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران با اشاره به تحولات منطقه بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران مفهوم مقاومت را صرفاً در عرصه نظامی تعریف نکرده و این مفهوم در حوزههای فرهنگی، اقتصادی، علمی، اجتماعی و رسانهای نیز معنا پیدا میکند.
وی افزود: دشمن تلاش دارد با القای این تصور که مقاومت هزینهای بیش از منافع آن دارد، محاسبات جامعه را تغییر دهد، اما ملت ایران طی دهههای گذشته نشان داده است که با حفظ وحدت و اتکا به توان داخلی میتواند در برابر فشارها ایستادگی کند.
حجتالاسلام حسینی مازندرانی با اشاره به تجربه جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با بحرانها و تهدیدهای مختلف اظهار کرد: کشور در طول سالهای گذشته با فشارها و حوادث گوناگونی روبهرو شده و هر یک از این مقاطع، تجربه و توانمندیهای جدیدی برای کشور به همراه داشته است.
وی در ادامه با اشاره به حملات نظامی اخیر آمریکا علیه ایران گفت: آنچه امروز در برابر ملت ایران قرار دارد، صرفاً یک اختلاف سیاسی میان دولتها نیست، بلکه تلاش برای تحمیل اراده یک قدرت خارجی بر یک ملت مستقل است.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران افزود: آمریکا تصور میکند برتری فناوری و نظامی میتواند ملت ایران را به عقبنشینی وادار کند، در حالی که قدرت ملی ایران تنها در تجهیزات نظامی خلاصه نمیشود و ایمان، اراده، وحدت و حضور مردم از مهمترین مؤلفههای قدرت کشور است.
وی تصریح کرد: حقوق ملتها نباید قربانی منافع قدرتهای بزرگ شود و سکوت در برابر تجاوز میتواند زمینه تکرار اقدامات تجاوزکارانه را فراهم کند.
مردم مهمترین پشتوانه امنیت و استقلال کشور
حجتالاسلام حسینی مازندرانی با تجلیل از حضور مردم در مقاطع مختلف تاریخ انقلاب اسلامی گفت: یکی از مهمترین عوامل ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در برابر فشارهای خارجی، حضور و همراهی مردم است.
وی افزود: مردم ایران در پیروزی انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس، مقابله با بحرانها و حوادث مختلف و همچنین در جنگهای اخیر نشان دادهاند که از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور دفاع میکنند.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران ادامه داد: یکی از اهداف جنگ ترکیبی دشمن، ایجاد فاصله میان مردم و حاکمیت است و مقابله با این راهبرد، نیازمند تقویت وحدت ملی و پرهیز از دامن زدن به اختلافات است.
وی گفت: حفظ ایران، امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور موضوعی فراتر از جناحبندیهای سیاسی است و باید به عنوان یک اصل مشترک مورد توجه همه جریانها و سلایق قرار گیرد.
ولایت فقیه محور انسجام در بزنگاههای حساس است
حجتالاسلام حسینی مازندرانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش رهبری در ساختار جمهوری اسلامی اظهار کرد: وجود رهبری و محوریت ولایت فقیه از عوامل مهم ثبات کشور در دهههای گذشته بوده است.
وی افزود: انقلاب اسلامی در سالهای پس از پیروزی با بحرانها و تهدیدهای داخلی و خارجی متعددی مواجه شد، اما هدایت رهبری و همراهی مردم موجب شد کشور از بسیاری از مقاطع دشوار عبور کند.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران تصریح کرد: ولایت فقیه در منظومه انقلاب اسلامی تنها یک جایگاه سیاسی نیست، بلکه محور هدایت و ایجاد انسجام در شرایط حساس کشور به شمار میرود.
وی اضافه کرد: دشمن نیز به اهمیت این محور واقف است و به همین دلیل تلاش میکند با ایجاد شبهه و عملیات روانی، اعتماد عمومی نسبت به این محور وحدت را تضعیف کند.
قدرت دفاعی ایران پشتوانه بازدارندگی است
حجتالاسلام حسینی مازندرانی با اشاره به توانمندی نیروهای مسلح کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران امروز در مقایسه با سالهای نخست انقلاب از ظرفیتهای گستردهای در حوزه دفاعی برخوردار است.
وی توان موشکی، پهپادی، پدافندی و دریایی را بخشی از ظرفیت بازدارندگی کشور دانست و افزود: ارتش، سپاه، فرماندهی انتظامی و سایر مجموعههای دفاعی و امنیتی طی دهههای گذشته تجربیات ارزشمندی در زمینه دفاع از کشور به دست آوردهاند.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران خاطرنشان کرد: قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران برای جنگطلبی نیست، بلکه با هدف ایجاد بازدارندگی، جلوگیری از تجاوز و افزایش هزینه برای متجاوزان شکل گرفته است.
وی با تأکید بر اینکه توان دفاعی و دیپلماسی در تضاد با یکدیگر نیستند، گفت: کشوری که از قدرت و آمادگی دفاعی برخوردار باشد، در عرصه مذاکره نیز با دست خالی حاضر نمیشود.
جنگ رسانهای با انتشار اخبار جعلی دنبال میشود
حجتالاسلام حسینی مازندرانی یکی دیگر از عرصههای مهم تقابل با دشمن را میدان رسانه و افکار عمومی عنوان کرد و گفت: دشمن در کنار اقدامات نظامی، تلاش میکند با انتشار اخبار جعلی، شایعهسازی، بزرگنمایی مشکلات و تحریک شکافهای اجتماعی و قومی، انسجام کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
وی افزود: مقابله با این جریان نیازمند افزایش سواد رسانهای، دقت در انتشار اخبار و رجوع به روایتهای معتبر است و مردم نباید در دام فضاسازیها و اطلاعات نادرست قرار گیرند.
قم خاستگاه مهم فکری انقلاب اسلامی است
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران در ادامه با اشاره به جایگاه قم در تاریخ انقلاب اسلامی اظهار کرد: قم تنها یک شهر مذهبی نیست، بلکه یکی از مهمترین خاستگاههای فکری و سیاسی انقلاب اسلامی محسوب میشود.
وی افزود: نهضت امام خمینی(ره) از حوزه علمیه قم آغاز شد و مردم این شهر در مقاطع مختلف تاریخ انقلاب اسلامی حضوری اثرگذار داشتهاند.
حجتالاسلام حسینی مازندرانی در پایان گفت: دشمن تصور میکند فشار اقتصادی، تهدید نظامی و عملیات رسانهای میتواند مردم ایران را خسته و از آرمانهای استقلالطلبانه دور کند، اما تجربه انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس نشان داده است که ملت ایران در مقاطع حساس، با حفظ وحدت و اتکا به ظرفیتهای داخلی میتواند تهدیدها را به فرصتی برای تقویت انسجام و توان ملی تبدیل کند.
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