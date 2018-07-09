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۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۱۴:۰۸

فیلیپ دائمی می‌ماند؛

اتفاق عجیب در باشگاه استقلال/ پرداخت حقوق مربی بدنساز توسط شفر!

اتفاق عجیب در باشگاه استقلال/ پرداخت حقوق مربی بدنساز توسط شفر!

سرمربی استقلال تهران پرداخت مدعی شد پرداخت حقوق مربی بدنساز آلمان آبی پوشان را خودش بر عهده گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال تهران در تمرینات بدنسازی خود از مربی جدید آلمانی بهره می برد. آندریاس فیلیپ که همزمان با وینفرد شفر به تهران آمد و تمرینات پیش فصل بدنسازی ابی پوشان را بر عهده گرفت حضور فعالی در تمرینات استقلال دارد.

نکته جالب توجه نحوه قرارداد فیلیپ با باشگاه استقلال تهران است. وینفرد شفر سرمربی استقلال تهران امروز در جمع خبرنگاران در این خصوص اعلام کرد که خودش پرداخت حقوق فیلیپ را بر عهده دارد و این مربی بر خلاف برنامه قبل، در استقلال ماندنی است.

سرمربی استقلال تهران تاکید کرد: همیشه سعی کرده ام برای تیم، بازیکنان و کادر فنی بجنگم. الان این مربی بدنساز که آمده است، طبق توافق خودم دستمزدش را پرداخت می کنم. بازیکنان از عملکرد این مربی خوشحالند. همه بازیکنان کاری می کنند که فیلیپ مربی بدنساز بماند. قرار بود این مربی موقت در کنار تیم باشد ولی الان همه می گویند باید کامل کنار تیم باشد.

کد مطلب 4342290
مهدی مرتضویان

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