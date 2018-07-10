«مهرزاد دانش» مدیرکل دفتر امور چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری دو جلسه با نمایندگان تشکلهای صنفی صنعت چاپ برای واگذاری جشنواره ملی صنعت چاپ به آنها (بخش خصوصی) و با بیان اینکه «توافق کلی و اولیه این واگذاری حاصل شده است»، گفت: در جلسه نخست که با حضور روسای اتحادیههای لیتوگرافان، چاپخانهداران، صحافان، صادرکنندگان خدمات صنعت چاپ و... برگزار شد، عمدتاً پیرامون کلیات موضوع و در جلسه دوم درباره جزئیات آن بحث شد.
وی با اشاره به اینکه در حال سپری کردن دوره انتقال بخشهای صنعتی و فنی چاپ از وزارت ارشاد به وزارت صنعت هستیم، افزود: موضوع واگذاری امور به بخش خصوصی، چنانچه امکان و شرایط آن فراهم باشد و خلاهای قانونی و حقوقی در این رابطه وجود نداشته باشد، جزو برنامههای محوری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره اخیر بوده است.
مدیرکل دفتر امور چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: این شرایط واگذاری در مورد جشنواره ملی صنعت چاپ فراهم است و ما ضمن رعایت آئیننامه جشنواره و با توجه به ملاحظات حاکمیتی خودمان، سعی خواهیم کرد سایر امور آن را به صنف واگذار کنیم.
دانش با بیان اینکه حمایتهای مالی و اعتباری لازم از طرف وزارت ارشاد از برگزارکنندگان این جشنواره در بخش خصوصی تداوم خواهد داشت، گفت: در کمیتههایی که شورای برنامهریزی جشنواره ملی صنعت چاپ تشکیل خواهد داد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حتماً نمایندگانی خواهد داشت، ولی وجه تمایز دوره آتی جشنواره ملی صنعت چاپ که به احتمال زیاد همزمان با روز ملی صنعت چاپ (۱۱ شهریور) در سال جاری برگزار خواهد شد، اجرا و برگزاری آن توسط صنوف و تشکلهای مختلف چاپ خواهد بود.
مدیرکل دفتر امور چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه بر این اساس، تشکلهای صنفی، خود کار انتشار فراخوان، تشکیل کمیتههای داوری، ارزیابی و اعلام نتایج را در این جشنواره بر عهده خواهند داشت، افزود: این اقدام البته هنوز به صورت رسمی انجام نشده و لازمه آن تشکیل شورای سیاستگذاری جشنواره ملی صنعت چاپ است که مطابق آئیننامه، ریاست آن بر عهده معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد است که امیدواریم اوایل هفته آینده این شورا تشکیل شود.
وی با اشاره به حصول توافق اولیه با نمایندگان تشکلهای صنفی یادشده برای واگذاری مسئولیت ریاست جشنواره صنعت چاپ به یکی از نمایندگان این تشکلها، تاکید کرد: مقرر شد که ریاست جشنواره که تا پیش از این با مدیرکل دفتر امور چاپ و نشر وزارت ارشاد بود، به یکی از روسای اتحادیههای صنفی چاپ واگذار شود. پس از این مرحله (انتخاب رئیس جشنواره صنعت چاپ)، وی دبیر جشنواره را انتخاب و به معاون فرهنگی وزارت ارشاد معرفی میکند و با موافقت و تائید معاون فرهنگی وزارت ارشاد، دبیر جشنواره فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
دانش درباره آینده فعالیتهای دفتر امور چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با واگذاری جشنواره ملی صنعت چاپ به بخش خصوصی که یکی از فعالیتهای عمده این دفتر به شمار میرفت، گفت: کار اصلی دفتر امور چاپ و نشر، حمایتهای مقتضی و صدور مجوزهای قانونی در موارد مختلف است و طبق آئیننامه، حمایت از جشنواره صنعت چاپ بر عهده این دفتر است و نه برگزاری جشنواره.
مدیرکل دفتر امور چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: ما در واقع امسال و دوره هجدهم این جشنواره را یک دوره گذار میدانیم و معتقدیم چنانچه این دوره از جشنواره را با موفقیت به پایان برسانیم، این امیدواری ایجاد میشود که دبیرخانه جشنواره از طرف دوستان صنف، به یک دبیرخانه دائمی تبدیل شود و آئیننامه جدیدی برای جشنواره ملی صنعت چاپ تدوین و برای تصویب به وزارت ارشاد ارائه شود. البته وزارت ارشاد کماکان در کنار صنف خواهد بود و حمایتهای مقتضی را انجام خواهد داد اما تلاش ما این است که این جشنواره را هم مانند نمایشگاه کتاب، اندک اندک به صنوف واگذار کنیم.
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