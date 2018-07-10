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۱۹ تیر ۱۳۹۷، ۱۲:۵۶

«باداراک» از «گنجینه» شبکه مستند پخش می‌شود

«باداراک» از «گنجینه» شبکه مستند پخش می‌شود

شبکه مستند سیما در بیست و یکمین قسمت از مجموعه «گنجینه»، مستند «باداراک» از خالق سریال خاطره‌انگیز «روزی روزگاری» را روی آنتن می‌برد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه مستند سیما، حنیف شهپرراد تهیه‌کننده مجموعه «گنجینه» درباره پخش مستند «باداراک» گفت: «باداراک» سال ۱۳۶۳ ساخته شده و از نخستین مستندهایی است که امرالله احمدجو بعد از انقلاب ساخته است.

وی تصریح کرد: بسیاری از پلان‌های این مستند باکیفیت K۴ اسکن شده، این فیلم گزارشی از مراسمی به همین نام در قره کلیسا است و برای نخستین بار با کیفیت HD از تلویزیون پخش خواهد شد.

امرالله احمدجو از کارگردانان معروف سینمای ایران است، او که تحصیلاتش را در رشته فیلمبرداری در مدرسه عالی تلویزیون به پایان برد آثار بسیاری در کارنامه‌اش دارد که از معروف‌ترین آن‌ها می‌توان به سریال تلویزیونی «روزی روزگاری» با بازی به‌یادماندنی خسرو شکیبایی اشاره کرد.

«گنجینه» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی حنیف شهپرراد در ۲۶ قسمت حدود یک‌ساعته تهیه‌شده و غلامعلی افشاریه گفتار متن آن را بر عهده دارد، آرین مظفری نویسنده و مسعود سلطانی ارج تدوینگر این مستند هستند.

«باداراک» چهارشنبه ۲۰ تیر ساعت ۲۱ از شبکه «گنجینه» شبکه مستند پخش و پنجشنبه‌ها ساعت ۹ بازپخش می‌شود.

کد مطلب 4342981
فریبرز دارایی

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