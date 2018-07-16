وزیر اطلاعات به استان زنجان سفر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری زنجان، وزیر اطلاعات در سفر خود به زنجان، امروز در مزار شهدای گمنام (گاوازنگ) حضور یافت و با قرائت فاتحه، یاد و خاطره این شهیدان را گرامیداشت که در این مراسم، جمعی از مسئولان استان نیز حجتالاسلام و المسلمین سیدمحمود علوی را همراهی میکردند.
وزیر اطلاعات در ادامه این سفر، با حضور در دفتر نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه زنجان، با جمعی از مسئولان استان زنجان از جمله آیتالله علی خاتمی نماینده ولیفقیه در استان و اسدالله درویشامیری استاندار زنجان دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار بر اهتمام به برگزاری جلسات هماندیشی در استان زنجان تاکید و اظهار شد که در برهه کنونی، لزوم پیوند عاطفی بین مسئولان کشور یک ضرورت بهشمار میرود که باید نسبت به برقراری عمیق این پیوند عاطفی در راستای پیشبرد اهداف نظام و نیز رفع دغدغههای مردم، جدیت لازم وجود داشته باشد.
همچنین در این جلسه از زنجان بهعنوان استانهایی که از نیروهای مخلص و ناب انقلابی برخوردار است، یاد شد.
وزیر اطلاعات در ادامه سفر خود به زنجان در جلسه شورای اداری استان حضور مییابد.
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