پخش «بیراهه» بدون هماهنگی با قوه قضائیه بود/ رسانه ملی تذکر گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، در جلسه ۴۴۹ شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما درباره پخش مستند «بی راهه» در رسانه ملی تصمیماتی اخذ شد.

جلسه ۴۴۹ شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما روز دوشنبه ۲۵ تیر ۹۷ به ریاست حجت الاسلام محسنی اژه ای و با حضور نمایندگان قوای سه گانه در محل دبیرخانه شورا برگزار شد.

در این جلسه پس از بررسی و استماع گزارشات واصله، مصوبات زیر درباره پخش مستند «بی راهه» به تصویب رسید:

۱. جریانی فعال و هدایت شده از خارج از کشور وجود دارد که حرمت شکنی، هنجارستیزی و اباحه گری در فضای واقعی و مجازی را در دستور کار خود قرار داده است. شورای نظارت، سازمان صدا و سیما را موظف به روشنگری و تنویر افکار عمومی نسبت به وجوه مختلف و ابعاد متنوع این پدیده می داند و از رویکرد این سازمان در مواجهه منطقی و حرفه ای با مفاسد اجتماعی سازمان یافته حمایت می کند.

۲. در موضوع مستند اخیر «بیراهه» بررسی شورای نظارت نشان داد که پخش این برنامه بدون هماهنگی با قوه قضائیه بوده است، از این جهت به سازمان تذکر لازم داده می شود.

۳. به سازمان توصیه می شود در پرداختن به موضوعاتی که دارای ابعاد اجتماعی، فرهنگی و قضایی است از مشاوره های لازم بهره مند شود و هماهنگی های لازم را با نهادهای ذیربط انجام دهد.