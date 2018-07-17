خادمان رضوی وارد استان یزد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، خدام حرم رضوی به رسم هر سال، به منظور شرکت در برنامه‌های دهه کرامت امشب با حضور پرشور مردم و مسئولان استان، وارد فرودگاه شهید صدوقی استان یزد شدند.

تعداد خادمان رضوی که به استان سفر کرده‌اند، ۱۶ نفر است و به مدت یک دهه با حضور خود در استان، برنامه های جشنواره زیر سایه خرشید استان یزد را پیگیری می کنند و با حضور خود در جمع اقشار مختلف مردم فرهنگ ناب رضوی را اشاعه خواهند داد.

دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد، دیدار با علما و روحانیون، دیدار با مسئولان استانی، دیدار با خانواده شهدا، حضور در جمع زندانیان، حضور در مساجد، حضور در مهدهای کودک، حضور در امامزادگان از جمله برنامه های این خدام در استان یزد است.

به گزارش مهر، یازدهمین جشنواره زیر سایه خورشید استان یزد، امسال با بیش از ۲۲۵ برنامه در تمامی شهرستان های استان یزد برگزار می شود.