حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر، پیرامون نامه رئیس کمیسیون عمران مجلس به رئیس‌جمهور در خصوص افزایش صعودی اجاره بها و قیمت مسکن، اظهار داشت: رئیس جمهور رئیس قوه مجریه است و امورات در وزارتخانه تخصصی مربوطه انجام می شود. موضوع نامه رئیس کمیسیون عمران مجلس مطلبی است که در صلاحیت وزارت راه و شهرسازی بوده و من هم مصاحبه ایشان را در رسانه ها دیدم.

وی افزود: در سوابق مربوطه آنچه فعلا موجود بود، یک سوال از سوی رئیس کمیسیون عمران است و انشاالله زمانی که مکاتبه ایشان در این خصوص واصل شود اقدام خواهیم کرد. وظیفه معاونت پارلمانی رئیس جمهور این است که مکاتبات کمیسیون های مجلس با وزارت خانه ها را که ممکن است به نتیجه نرسد، پیگیری کند و پس از بررسی سوابق در جهت حل موضوع اقدام خواهیم کرد.

گفتنی است محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد پیگیری های کمیسیون متبوع خود در خصوص افزایش اجاره مسکن گفته است: نامه ای از طرف کمیسیون عمران برای رئیس جمهور ارسال شده است تا شخصا برای ساماندهی بازار مسکن اقدام کنند، زیرا هر چه که رئیس جمهور تا امروز در مورد ساماندهی بازار مسکن سخن گفته است، در حد سخنرانی باقی مانده و آثار عملی در رونق بازار مسکن مشاهده نمی شود.

وی تاکید کرد: باید شخص رئیس جمهور وارد شود و از طریق ایجاد رونق در بازار مسکن، اقتصاد کشور را به حرکت در آورد و تا به امروز رئیس جمهور به نامه کمیسیون عمران در خصوص «عدم تنظیم بازار مسکن و همچنین بالا رفتن صعودی قیمت اجاره‌ خانه‌ها» پاسخ نداده است.

رضایی کوچی گفته است: البته ما به دنبال جواب رئیس جمهور به نامه خود نیستیم، ما به دنبال اقدام عملی رئیس جمهور برای رونق بازار مسکن هستیم.