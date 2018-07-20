به گزارش خبرگزاری مهر، به عقیده کاکا، انتقال رونالدو به یوونتوس برای تمامی تیم های حاضر در سری آ سود خواهد داشت. وی در این باره گفت: انتقال رونالدو به یوونتوس برای سری آ خوب است. بازی کردن برای یووه یه تجربه عالی است. فوتبال ایتالیا لحظات سختی در گذشته داشته، اما یوونتوس توانست نجات پیدا کند و به یک تیم فوق العاده در ایتالیا و اروپا تبدیل شود.

وی افزود» آنها از سری بی شروع کردند و حالا به تیمی عالی بدل شده اند. آنها توانستند یکی از بزرگ ترین بازیکنان جهان را به خدمت بگیرند و او را به اینجا بیاورند. به عنوان یک هوادار میلان و در کل فوتبال، منافع خوب زیادی از این انتقال می بینم.