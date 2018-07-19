احمد شیخیانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با تصویب شورای اسلامی شهر خورموج، بزرگترین مجتمع فرهنگی، هنری جنوب کشور که شامل مجموعه هایی از جمله سالن اجتماعات و غذاخوری با ظرفیت هزار نفر و نیز مهمانسرا است در شهر خورموج احداث خواهد شد.

وی افزود:این پروژه که یکی از پروژه های شاخص استان بوشهر و حتی جنوب کشور است علاوه بر ایجاد اشتغال و درآمد پایدار برای شهرداری، زمینه برگزاری همایش های بزرگ و مراسمات شهروندان عزیز با توجه به سالن اجتماعات هزار نفری را فراهم می کند.

شیخیانی ادامه داد: با احداث مهمانسرا در این مجموعه، شهر خورموج می تواند میزبانی مسابقات کشوری را بر عهده بگیرد و مشکلات سنوات گذشته در مهمانسرا و میزبانی تیم های ورزشی برطرف خواهد شد.

وی تصریح کرد: شهرستان دشتی و شهر خورموج مهد علم و ادب بوده و ادیبان بزرگ و مشهوری در این دیار پرورش یافته اند که اجرای این پروژه بزرگ فرهنگی، هنری در این دیار از ضروریات بوده است.

شیخیانی در ادامه به تامین اعتبار این پروژه اشاره کرد و گفت: محل تأمین اعتبار این پروژه از محل اعتبارات داخلی شهرداری و ارزش افزوده خواهد بود.

شهردار خورموج ادامه داد: با توجه به تصویب کلیات این طرح در صحن شورای اسلامی اقدام بعدی شهرداری گرفتن مشاور و مطالعه و تهیه نقشه اجرایی و تقدیم آن به شورا جهت تصویب نهایی و آغاز عملیات اجرایی این پروژه است.

وی از نگاه ویژه و رویکرد عالی فرهنگی اعضای شورای اسلامی شهر خورموج و موافقت و تصویب کلیات این طرح تشکر و قدردانی کرد و از مجموعه دولت محترم تدبیر و امید که با پیگیری‌ها، وصول و پرداخت ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها امکان تأمین اعتبار و اجرای پروژه های شاخص را در شهرهای استان و به خصوص شهر خورموج فراهم آوردند قدردانی کرد.