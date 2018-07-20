به گزارش خبرنگار مهر، احمد امیرآبادی فراهانی عصر جمعه در جلسه پرسش و پاسخ که در مصلی قدس برگزار شد در پاسخ به آخرین وضعیت پروژه فرودگاه قم گفت: پروژه فرودگاه قم در ابتدا بدون مجوز شروع شد و بعداً با پیگیری‌های صورت گرفته، مجوزها صادر و اخذ شد و بخش خصوصی فعالیت‌ها را شروع کرد که البته توان انجام این کار را نداشت و تقریباً از دو هزار نفر پول برای سرمایه‌گذاری گرفته شد که دادگستری قم در این زمینه ورود پیدا کرد و استانداری قم نیز امروز دنبال سرمایه‌گذار جدید برای این امر است و قرار شد تکمیل این فرودگاه به منطقه ویژه سلفچگان واگذار شود هر چند که منطقه‌ای ویژه هم هنوز زیر بار این قضیه نرفته است.

وی افزود: از وزیر کشور در خصوص مشکلات سرمایه‌گذاران فرودگاه قم سؤال کردم که این سؤال در هفته جاری در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: وقتی داستان افزایش سکه و ارز پیش آمد در مجلس جلسه‌ای تشکیل و کمیته‌ای با مسئولیت هیئت رئیسه ایجاد شد و در طی پنج روز مسئولان دولتی، بخش خصوصی، بانک‌ها و حتی اقتصاددانانی خارج از دولت دعوت شدند که طرح ۲۴ ماده‌ای برای برون رفت از این مشکلات نوشته شد که در ابعاد مختلف تعریف شده بود که بعد به صحن مجلس آمد و مجلس گفت که این طرح به دولت واگذار شود و به صورت قانون درنیاید و خود دولت آن را اجرایی کند ولی متأسفانه دولت نیز دنبال نکرد.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب امروز از دولت حمایت می‌کنند و به دنبال حل مشکل مردم هستند و ایشان حتی به نیروهای مسلح نیز دستور دادند تا توان خود را در اختیار دولت برای حل مشکلات اقتصادی مردم قرار دهند.

امیرآبادی فراهانی گفت: در جریان استیضاح آخوندی وزیر راه و شهرسازی وی در طرح ماجرای واگذاری مسکن به قضات از بنده شکایت کرد و به دلیل اینکه اسناد لازم در این زمینه وجود داشت بنده تبرئه شدم.

یکی از منتقدین رئیس بانک مرکزی هستم

وی اضافه کرد: ما به عنوان نماینده مجلس نمی‌توانیم هر حرفی را به زبان بیاوریم و سخنان ما باید بر اساس استدلال و منطق باشد؛ امروز یکسری از مسائل به عنوان امنیت ملی است که نمی‌توان آن را بیان کرد و برخی از مسائل هنوز به قوه قضاییه نرفته و برخی نیز در دست اطلاعات سپاه است که در حال انجام تحقیقات است اما باید بدانید از آنچه که دغدغه مردم در مجلس است از آن کوتاه نخواهیم آمد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: من یکی از منتقدین رئیس بانک مرکزی هستم و یکی از دلایلی که امروز اقتصاد کشور به این وضع افتاده است شخص آقای سیف است اما باید این موضوع را هم در نظر بگیرید که بانک مرکزی زیر نظر ما نیست.

وی اضافه کرد: چند نفر در اقتصاد حضور دارند که این افراد از سوی رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند و مجلس در استیضاح و برکناری آن‌ها نقشی ندارد و امروز شخص آقای رئیس جمهور باید مسئول و پاسخگوی عملکرد آن‌ها باشند.

امیرآبادی فراهانی بیان داشت: برخی نمایندگان از رئیس جمهور سؤال می‌کنند و مدتی بعد همان نمایندگان امضاهای خود را پس می‌گیرند.

وی گفت: یک سال در هیئت رئیسه مقاومت کردیم که لایحه FATF به صحن نیاید و این در حالی بود که دولتی‌ها هر روز به ما فشار می‌آورند که این مسائل در مجلس مطرح شود و من به همراه آقای قاضی‌زاده هاشمی نماینده مشهد یک سال تلاش کردیم تا این لایحه وارد صحن نشود و سرانجام آن‌قدر فشار آوردند که لایحه به مجلس آمد.

وحدت ۳ نماینده قم می‌تواند کارها را پیش ببرد

امیرآبادی فراهانی تأکید کرد: ما امروز در قم باید وحدت داشته باشیم و وحدت ۳ نماینده می‌تواند کارها را پیش ببرد و ما نمی‌توانیم در قم با یکدیگر دعوا کنیم.

وی گفت: حضور ما در هیئت رئیسه به این معنا نیست که از طرح برخی از مسائل مهم اجتناب کنیم و در مجلس برای اولین بار موضوع FATF و مسئله حقوق‌های نجومی را ما مطرح کردیم و قرار نیست ما در هیئت رئیسه حرف‌های خود را نزنیم و من و حجت الاسلام ذوالنور از شهر قم پای اصول انقلاب ایستاده‌ایم و برای ما مهم نیست که دوره بعد رأی بیاوریم یا نه و تنها می‌خواهیم تکلیف خود را ادا کنیم.

نماینده مردم قم در خانه ملت گفت: آقای لاریجانی می‌گوید ما نیز همانند آمریکا ابتدا این لایحه را می‌پذیریم و بعداً از آن خارج می‌شویم و ما می‌گوییم این پذیرفتنی و شدنی نیست.

وی بیان داشت: دشمن ورود کالاهای لوکس و لوازم آرایشی را تحریم نکرد و امروز اکثر همراهان وزرا در این واردات نقش دارند و دشمن می‌خواهد فاصله طبقاتی را افزایش دهد تا بعدها این شرایط موجب بدبین شدن مردم نسبت به انقلاب شود که چرا این تبعیض‌ها وجود دارد.