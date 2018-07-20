به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص تصویب قانون نژادپرستانه دولت یهود در مجلس رژیم صهیونیستی، ضمن محکومیت این اقدام اظهار داشت: رژیم نامشروع و نژاد پرست صهیونیستی بر اساس اشغال فلسطین و قتل عام صاحبان اصلی سرزمین آن شکل گرفته و اقدام اخیر پارلمان این رژیم تایید دیگری بر ماهیت و رویکرد نژادپرستانه این رژیم در طول ۷۰ سال گذشته است.

قاسمی افزود: حمایت همه جانبه آمریکا از رژیم صهیونیستی و اقدام دولت ترامپ در انتقال سفارت این کشور به قدس و تلاش برخی از کشورهای عربی در عادی سازی روابط با غاصبان سرزمین فلسطین و عدم مجازات این رژیم بدلیل نقض قوانین و مقررات بین المللی و کشتار روزانه مردم مظلوم فلسطین، موجب گستاخی آنان در تداوم سیاست یهودی سازی فلسطین و پاکسازی قومی آن شده که بی شک بی ثباتی و افزایش ناامنی بیشتر را در منطقه بدنبال خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه عصر نژاد پرستی و آپارتاید به پایان رسیده تاکید کرد: نژاد پرستی در فلسطین اشغالی نیز با همت و مقاومت مردم فلسطین و ملت های مسلمان و آزادیخواه جهان برچیده خواهد شد.